Депутат Сысоев не смог объяснить коллегам, как борются с допингом на федеральном уровне

Депутат петербургского ЗакСа от ЛДПР 23-летний футболист Виктор Сысоев впервые публично выступил как автор законопроекта. На заседании комитета по законодательству 22 декабря он не смог ответить на вопросы коллег о борьбе с допингом.

На заседании рассмотрели законопроект, написанный Сысоевым, его матерью – лыжницей Любовью Егоровой (в 1997-м пойманной на допинге), экс-главой комитета по спорту Юрием Авдеевым и главой комитета по законодательству Денисом Четырбоком. Документ предусматривает, что в комитетах по спорту и здоровью Смольного появятся сотрудники, в обязанности которых войдут борьба с допингом и содействие направленным на это организациям.

Депутаты уточнили у Сысоева, есть ли на федеральном уровне подобные должностные лица, однако 23-летний футболист не смог дать внятного ответа на вопрос. Также он не смог объяснить, на каком основании работают указанные чиновники. Ему на помощь пришёл депутат Денис Четырбок: «Федеральный закон №329 от 2007 года изначально содержал общие положения о возможности введения таких должностей. В связи с последними событиями на международном уровне, мы решили внести изменения в наш закон», – ответил он.

Добавим, что Сысоеву ещё предстоит презентовать проект закона на заседании Законодательного собрания в 2018 году.

Напомним, что депутатом горпарламента сын лыжницы, члена партии «Единая Россия» Любови Егоровой, стал неожиданно в 2016 году, выиграв выборы от ЛДПР по окружному списку во Фрунзенском районе. В интервью «Фонтанке» депутат обещал заниматься «ничем». За 1,5 года антидопинговый законопроект – второй законодательный документ, где указана его фамилия в качестве автора.