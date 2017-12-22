Приговор бывшему директору «Ленэнерго» Сорочинскому отменили

Бывший директор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский добился отмены приговора за злоупотребление полномочиями. Дело о рискованном размещении 13 млрд рублей в банке «Таврический» будет пересмотрено. Экс-финдиректора «Ленэнерго» Дениса Слепова тоже освободят из СИЗО.

Как сообщил 22 декабря «Фонтанке» адвокат Вячеслав Исаков, представляющий интересы Слепова, сегодня Санкт-Петербургский горсуд рассмотрел апелляционные жалобы защиты на суровый приговор Московского райсуда. Сорочинского и Слепова в мае 2017-го отправили в колонию на четыре и три года соответственно.

Адвокат Исаков просил прекратить уголовное дело и оправдать подсудимых. Прокуратура – оставить в силе наказание. Адвокат Никита Филатов, защищающий Сорочинского, – отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Горсуд выбрал отмену и изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

«Сорочинский и Слепов участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Колпино, – уточнил Вячеслав Исаков. – Они будут освобождены после того, как горсуд направит резолютивную часть своего решения в СИЗО».

По версии обвинения, Сорочинский и Слепов при размещении денежных средств на счетах в «Таврическом» не учли финансовые риски и продлили договор обслуживания в ситуации, при которой хранение денег было опасным. После краха банка государство выделило 30 млрд рублей для спасения «Ленэнерго». Банкиры Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили по семь лет колонии за вывод денег со счетов «Таврического» на офшоры.