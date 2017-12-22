Депутаты ЗакСа придумали, как освободить граждан от навязанных кредитов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили освободить граждан от долговой кабалы и уберечь от навязанных кредитов. Комитет по законодательству подготовил изменения в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», направленный на защиту прав и интересов заемщиков.

Как 22 декабря объяснил глава комитета Денис Четырбок, часто жители приходят в салоны красоты или парикмахерские, где после оказания профильных услуг им предлагают дополнительные, для которых нужно подписать несколько бумаг. Ими оказываются кредитные соглашения, от которых потом невозможно отказаться.

«К нам поступает множество обращений от жителей, которые попали в долговую кабалу недобросовестных компаний. Отказаться не могут – в компании говорят «платите штраф», который порой составляет большую часть всего займа. Поэтому мы планируем установить запрет на такие кабальные условия, как штраф, за отказ от кредита после заключения договора и комиссия», – добавил Четырбок.

Проект также запрещает уступать право по договору потребительского кредита третьим лицам без письменного согласия заемщика. Кроме того, предлагается запретить банкам менять тарифы на свои услуги в одностороннем порядке, пока действует кредитный договор.

«Бывает, что, когда человек берет кредит, обслуживание со стороны банка обходится в одну сумму. Потом без ведома заемщика эта сумма вырастает в несколько раз. Зачастую такие изменения не имеют под собой никаких оснований», – пояснил парламентарий.

Документ поддержали на заседании комитета по законодательству и направили в Совет законодателей для его рассмотрения в Госдуме.