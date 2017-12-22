Глава Банка России прорекламировала новые купюры песней

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина лично поучаствовала в продвижении новых рублёвых банкнот. Глава мегарегулятора финансового рынка страны снялась в клипе, посвященном новым российским деньгам.

Сам клип уже размещен в Ютубе. Его сюжет незамысловат — тележурналистка снимает репортаж о том, можно ли расплатиться купюрой в 2000 рублей за мороженое. Музыкальной основой клипа стал хит группы "Мумий Тролль" «Владивосток-2000». Его а-capella исполняет нонет смешанного состава. Всех певцов показывают на 9 экранах одновременно. На несколько секунд в одном из них появляется и Эльвира Сахипзадовна с партией бэк-вокала.

Насколько популярной окажется эта рекламная идея, пока сказать трудно. Но поступок главы ЦБ РФ неординарен и вызывает уважение.

Новые банкноты Банка России были представлены 12 октября 2017 года. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.