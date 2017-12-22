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22.12.2017 13:13

Глава Банка России прорекламировала новые купюры песней

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина лично поучаствовала в продвижении новых рублёвых банкнот. Глава мегарегулятора финансового рынка страны снялась в клипе, посвященном новым российским деньгам.
Глава Банка России прорекламировала новые купюры песней

Сам клип уже размещен в Ютубе. Его сюжет незамысловат — тележурналистка снимает репортаж о том, можно ли расплатиться купюрой в 2000 рублей за мороженое. Музыкальной основой клипа стал хит группы "Мумий Тролль" «Владивосток-2000». Его а-capella исполняет нонет смешанного состава. Всех певцов показывают на 9 экранах одновременно. На несколько секунд в одном из них появляется и Эльвира Сахипзадовна с партией бэк-вокала.

Насколько популярной окажется эта рекламная идея, пока сказать трудно. Но поступок главы ЦБ РФ неординарен и вызывает уважение.

Новые банкноты Банка России были представлены 12 октября 2017 года. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.


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Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург
12.12.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию за лучший социальный проект
7 декабря 2017 года состоялась ХI Ежегодная Церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. Банк «Санкт-Петербург» получил премию в номинации «Лучший социальный проект». Этим проектом стала акция «БлагоДарю», проведенная банком накануне Нового 2017 года
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