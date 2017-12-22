Песков заявил, что не покупал квартиру в Париже для бывшей жены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о покупке его бывшей женой Екатериной Солоцинской квартиры в Париже за 1,8 миллиона евро.

«Утверждается, что я покупал квартиру в Париже. Это не соответствует действительности, это клевета», — цитирует Пескова «Медуза» 22 декабря.

Напомним, новое расследование появилось на сайте оппозиционера Алексея Навального 21 декабря. По информации Фонда борьбы с коррупцией, бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская в декабре 2016 года приобрела квартиру в Париже за 1,7 млн евро, или 150 миллионов рублей. Большая часть стоимости заграничного жилья была оплачена сразу при покупке, а 470 тысяч евро были взяты в ипотеку в банке. На 75% квартира принадлежит Солоцинской, на 25% – дочери пресс-секретаря президента РФ, Елизавете Песковой. При этом в кредитном договоре, кроме прочего, указано, что Солоцинская не говорит по-французски и не имеет работы.

«Думаю, что к этому моменту всем очевидно: да, действительно, за покупкой торчат огромные усы», – заявил Навальный.

Судя по декларациям, у Солоцинской не было ни работы, ни недвижимости, которых хватило бы на покупку столь дорогого жилья.