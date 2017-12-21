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22.12.2017 17:41

Итоги года для строителей: Порядка стало больше

Подводя итоги, строители в уходящем году одним из наиболее заметных событий называют вступление в силу федерального закона № 372, регулирующего деятельность саморегулируемых организаций (СРО).
Итоги года для строителей: Порядка стало больше
3844328/pixabay.com

С 1 июля 2017 года начали действовать основные новеллы Градкодекса РФ, кардинально изменившие условия для строительного бизнеса.

Пресловутые компфонды

Напомним, что все СРО должны были разместить свои компфонды на спецсчетах в уполномоченных банках, требования к которым установлены правительством РФ. Критической датой стало 1 сентября 2017 года, а уже месяц спустя Ростехнадзор начал проверки. Максимальное наказание невыполнению требований – исключение СРО из госреестра, а для их членов это означает отстранение от строительных работ, потерю госзаказов и коммерческих подрядов.

В результате начатой реформы на сегодняшний день в стране 224 строительных СРО. Если быть точнее, то за полтора года в госреестр СРО внесено 13 новых организаций, а исключено почти в три раза больше – 38. На четверть сократилось число членов строительных СРО: со 126 тысяч до 84 тысяч.

«Чем быстрее мы очистимся, тем лучше будет для тех, кто остался», – подчеркнул глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Андрей Молчанов 18 декабря в Москве на XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

«В основном сокращение произошло за счет СРО-гигантов в Москве, Петербурге и Ленинградской области. Одновременно в России более чем на 28 тысяч увеличилось количество региональных членов саморегулируемых организаций в строительстве, – уточнил глава НОСТРОЙ. – При этом сегодня более 90 СРО находятся в зоне риска и могут быть в любой момент исключены из реестра».

«Мы выделяем три зоны риска для СРО. В зеленой зоне находятся организации, у которых все в порядке. В желтой – те, которые теоретически еще имеют шансы сформировать компфонд. И красная зона включает саморегуляторов, у которых явно не хватает средств на счетах. В Санкт-Петербурге сегодня в красной зоне находится около десятка саморегулируемых организаций», – добавляет член Совета НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга Алексей Белоусов.

О процедуре самоочищения рассуждает другой член Совета НОСТРОЙ от нашего города Антон Мороз: «Благодаря введенным новеллам № 372 Федерального закона часть коммерческих СРО была исключена из реестра. Так, порядка десяти организаций раз в месяц покидают реестр Ростехнадзора по решению Совета. Еще 20 – 30 организаций в квартал проходят проверку Ростехнадзора на соответствие своего статуса. В наступающем году эти процедуры закончатся, и к октябрю останутся только те СРО, которые соответствуют всем требованиям закона».

Для значительной части СРО причина кроется в недостаточных размерах компфондов. И даже если саморегулируемые организации потеряли деньги членов из-за отзыва лицензий у банков, где размещались счета, они не могут работать, так как нарушают нормы Градкодекса.

«Строители, которые не покинули данные СРО по незнанию или по другим причинам, будут вынуждены заново вступать в саморегулируемые организации и заново платить взносы. Но времени на размышление у таких компаний было достаточно – ведь их целый год предупреждали о возможных рисках и о том, что нужно осмотрительно выбирать саморегулируемую организацию», – резюмирует Алексей Белоусов.

Одним из важнейших достижений саморегулирования в уходящем году стало создание института, который контролирует накопление и выплаты. Так, к концу года уже установлены фактические размеры компфондов, оставшихся в распоряжении СРО. Их общий объем по России составил 67 миллиардов рублей. Особые требования теперь предъявляются к банкам, которые хранят эти деньги, – их собственный объем средств не должен быть меньше 100 млрд рублей.

«Систематизирована работа с компенсационными фондами – мы знаем, что средства для возмещения вреда и для обеспечения договорных обязательств СРО теперь существуют в определенном объеме и размещены на специальных счетах в банках. До конца все требования закона реализовать пока не удалось, но то, что уже сделано, работает вполне успешно. Полагаю, что в следующем году система саморегулирования заработает так, как это изначально и задумывалось», – поясняет Антон Мороз.

В свою очередь, глава Национального объединения строителей констатирует: «Мы начинали 2017 год со 110 саморегулируемых организаций, которые разместили средства компенсационных фондов в полном объеме. Теперь их 154. Это хороший показатель. Правда, безвозвратно потеряны средства строителей в размере более 35 миллиардов рублей».

Например, саморегулируемые организации города Санкт-Петербурга разместили в уполномоченных банках совокупно более 6 миллиардов рублей средств компфондов. В полном объеме средства разместили 13 СРО, у остальных часть была утеряна.

Каждому строителю – свой регион

Сегодня принято говорить о сложностях переходного периода для СРО, но нельзя сбрасывать со счетов очевидные плюсы обновленной системы саморегулирования.

Так, благодаря новой системе ответственности генподрядчика сократился круг лиц, для которых членство в СРО является обязательным. Это упростило условия выхода на рынок и уменьшило финансовую нагрузку на субъекты, в первую очередь малого и среднего бизнеса.

Оздоровлению строительного бизнеса способствует и региональный принцип вступления в СРО. Он позволил добиться пропорционального разделения контроля и ответственности. Теперь, когда строительная компания должна вступать в СРО того региона, где она работает, стало проще контролировать качество ее работы и уровень профессионализма. Органы саморегулирования на местах теперь могут тесно сотрудничать с местной властью субъектов.

В частности, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил на съезде строителей города: «Только в режиме постоянного диалога бизнеса и власти можно эффективно решать задачи, стоящие перед строительным комплексом Санкт-Петербурга». И привел в пример активное сотрудничество Смольного со строительными СРО города.

Региональный принцип вступления в СРО также позволил обнаружить псевдосаморегулируемые организации и начать работу по исключению их из реестра.

На конец года количество строительных СРО Петербурга составило 26, с общим количеством членов около 8 тысяч.

Специалисты объединятся в реестр

Среди главных задач системы саморегулирования нового образца – восстановление и укрепление репутационной составляющей строительного бизнеса. По мнению министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, повысить доверие к строительным компаниям и обеспечить выгодные контракты поможет самоконтроль. Один из его главных элементов – Национальный реестр специалистов.

«Главная цель реестра – повышение авторитета инженеров, совершенствование кадровой политики и подготовка в вузах нужных для отрасли специалистов. Этот перечень дополнен и к концу года включает уже 443 специальности. Первоначально утвержденный реестр специалистов включал 285 строк», – поясняет министр.

«В процессе формирования нацреестров мы получили большое количество обращений от представителей профессионального сообщества в части расширения направлений подготовки специальностей высшего образования в области строительства. На основе предложений министерством дополнен перечень более чем 150 направлениями подготовки, в том числе теми, обучение по которым осуществляется подведомственными Минобороны России образовательными организациями», – рассказал Михаил Мень.

Напомним, с 1 июля 2017 года каждый член СРО обязан иметь в штате как минимум двух специалистов, включенных в Национальные реестры. Если компания не имеет в штате таковых, то ее исключают из СРО, она теряет компенсационный фонд и возможность участвовать в госзакупках и тендерах на проектирование, строительство и изыскания.

В России уже более 125 тысяч специалистов включены в нацреестр. В реестр от Санкт-Петербурга и Ленинградской области включено порядка 11 тысяч человек.

Что еще изменится

Еще один неоспоримый плюс уходящего года для строительной отрасли – реформа системы закупок. «Как никогда важна сегодня взаимная ответственность компаний. Так, с 1 июля введена дополнительная ответственность СРО за выполнение условий договоров, заключенных по результатам конкурентных торгов», – поясняет Михаил Мень.

По мнению министра строительства, уже в марте 2018 года нужно будет выработать системы контроля и систематизировать сведения о компенсационных фондах договорных обязательств. «В этом и была изначальная идея СРО», – поясняет глава строительного комплекса РФ Михаил Мень.

Он также полагает, что риск потери средств компенсационных фондов сегодня сведен практически к нулю, а доходы от их размещения на спецсчетах прогнозируемы, поэтому нужно снижать финансовую нагрузку на членов СРО за счет доходов от размещения этих средств.


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