Осторожно, Дед Мороз!

Роспотребнадзор выпустил для россиян подробную инструкцию, как правильно вызвать Деда Мороза. На сайте даже есть версия для слабовидящих. Основные рекомендации: узнать цену, заключить договор и начинать бояться, что это злоумышленник.

«Фонтанка» изучила новогодний рынок Дедов Морозов и поняла, что предложений много, но чаще всего организаторы делают упор на гарантии трезвости вызываемых артистов.

Цены в Петербурге варьируются от 790 рублей, так называемый «экспресс-вариант», и до 25 000 рублей, где обещают «фееричное поздравление» с костюмами ручной работы, а также «зимний микс из красивых снежно-морозных иллюзий, крио-экспериментов, юмора и традиций, необъяснимых новогодних чудес».

Вариант «эконом», который рекомендуется для первого знакомства ребенка с Дедом Морозом и Снегурочкой, включает в себя стихотворение, хоровод вокруг ёлки, подарок и фотосессию.

VIP-программа, по словам предоставившего услуги, состоит из нескольких игр и хороводов под специально подобранную музыку с использованием профессиональной аппаратуры и стоит 3 – 3,5 тысячи.

За 5 – 6 тысяч рублей (чем ближе к Новому году, тем дороже) можно пригласить в гости Деда Мороза с настоящей бородой. Видимо, для детей постарше, вдруг им придет в голову усомниться в подлинности героя и его аксессуаров.

Санта-Клаус для иностранных агентов обойдется заказчику в 3 тысячи, чуть дороже обычного деда с внучкой, но значительно дешевле Мороза с настоящей бородой.

Что же касается официальной составляющей, заключения договора, предоплаты и расчетно-кассовых чеков, то тут организаторы не спешат, объясняя, что ребенок может, к примеру, заболеть. Оплату хотят наличными и по факту. В крайнем случае Сбербанк-онлайн. Вопрос о чеке вызывает недоумение: «А вам оно надо?»

Получается, что не так-то просто следовать советам Роспотребнадзора. И сказку дома желающие могут организовать только на свой страх и риск, согласно прейскуранту.

Можно обойтись без лишних рисков, не приглашать посторонних в свою квартиру и вызвать Дедушку в детский садик – в складчину получится явно дешевле. На 20 детей это будет стоить около 4 тысяч рублей. Но и тут существуют подводные камни.

В детском саду № 112 Фрунзенского района до этого года существовала практика найма профессионального Деда Мороза. Родители складывались и заказывали аниматоров. У пап репетировать роль Дедушки нет времени, а лица воспитательниц слишком досконально знакомы детям.

Перед новогодними утренниками в декабре 2017-го одна из родительниц пожаловалась заведующей на «поборы». Отдел образования администрации Фрунзенского района ответил в категоричной форме: нанимать Мороза запрещено, это противоречит антикоррупционному духу. Чиновники предложили справляться своими силами.

Официально комитет по образованию Санкт-Петербурга прокомментировал эту ситуацию так:

«В принципе, в участии Деда Мороза в детском празднике мы ничего плохого и предосудительного не видим. Организация новогодних елок и утренников для малышей – это хорошая традиция многих детских садов и школ, и не только в Петербурге. Претензии к учреждению со стороны учредителей либо родителей могут возникать тогда, когда организуется принудительный сбор средств на такие мероприятия. Это противоречит действующему законодательству. Оптимальный вариант – когда средства на организацию праздника предусмотрены в бюджете учреждения. Если нет – праздник можно организовать своими силами, нарядив Дедом Морозом одного из педагогов или предложив эту роль папе одного из детей».

А вот как прокомментировала ситуацию на рынке новогодних услуг начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Лидия Викторовна Яковлева:

«Что касается услуг, которые оказывают в предновогодние и новогодние праздники, в Роспотребнадзор, к счастью, не поступала ни одна жалоба.



Но, петербуржцам и гостям нашего города нужно внимательно подойти к выбору организации, сотрудники которой придут поздравлять детей. Дед Мороз и Снегурочка – это сказочные персонажи, и мы не хотим, чтобы Новый год у ребёнка был испорчен. Нужно отдавать предпочтение организациям, которые долго оказывают услуги на рынке и дорожат своей репутацией.



Далее нужно заключить договор, в котором отразить точное время прибытия аниматоров, праздничную программу, продолжительность, данные конкретного лица и стоимость услуги. Поскольку эта услуга очень пользуется спросом в преддверии праздника, то конкретных требований к сказочным персонажам нет, но, как положено в соответствии с законом о защите прав потребителя, сотрудник должен иметь медицинскую книжку, у него должны быть проведены обязательные медицинские осмотры, и, конечно же, в день услуги он должен быть здоров».

Ольга Маркина, "Фонтанка.ру"