Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ

Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся.

Понятно, что рассматривая любую гарнитуру, ее можно условно разделить на наушники и микрофон, после чего выбирать подходящую модель, ориентируясь на качество этих компонентов. Наушники должны не только хорошо звучать, но быть удобными и не мешать, а задача микрофона — четко передавать речь пользователя.

Любая гарнитура может крепиться различными способами. В домашних условиях чаще можно встретить гарнитуры с металлическим оголовьем либо с затылочной дужкой. Если же гарнитура предназначена для использования во время поездок, то существуют модели аналогичные вакуумным наушникам и беспроводные Bluetooth-гарнитуры.

Внешние факторы влияют на качество работы как наушников, так и микрофона. Например, в технических характеристиках некоторых микрофонов прямо указано, что они имеют защиту от ветра. Что касается шумоподавления, то придется выбирать между более дорогим внутренним микрофоном с активным шумоподавлением, либо остановиться на пассивном.

Выбор гарнитуры напрямую зависит от того, для каких целей вы ее приобретаете, так как гарнитуры могут очень сильно различаться по техническим характеристикам. Например, устройства, которые более чем подходят для скайпа или компьютерных игр, окажутся неприемлемы для делового общения. Ведь клиенты и деловые партнеры должны слышать вас не «неплохо», а идеально.

Вряд ли нужно говорить, что для музыкантов и звукорежиссеров, скорее всего, не подойдет ни «деловая», ни «игровая» гарнитура. Ведь главное требование к гарнитуре в данном случае — максимально точная передача самых разных частот — как низких, так и высоких. В таком случае, лучше всего обратить внимание на модели, специально разработанные для работы с музыкой.

Итак, перед тем, как отправиться в магазин за гарнитурой, нужно определиться с тем, каково же основное назначение гарнитуры (компьютерные игры, интернет-телефония, работа с клиентами, использование в качестве наушников для прослушивания музыки или работы с ней)? После того, как Вы поставите четкие задачи, смело идите в магазин КЕЙ. Специалисты обязательно подберут для Вас то, что нужно.