Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Когда портному поступает срочный заказ, он всегда оценивает масштаб проблемы. Необходимо произвести измерения и расчёты, а потом приступать к работе. Если речь идёт о срочном заказе на время, то на счету каждая секунда. Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас.

Популярный немецкий геймдизайнер Уве Розенберг (автор игр Бонанза, Агрикола, Babel и др.) однажды хотел сделать игровую механику Пэчворка частью одной огромной игры про производство. Однако, хорошо подумав, Уве понял, что такая простая, но увлекательная механика подойдёт и для одного, отдельного проекта. Так, в 2014 году родился тот Пэчворк, который стал так популярен в мире.

Для того, чтобы понять правила игры, нам нужно разбираться в том, что же такое это мистическое слово «Пэчворк». Его смысл — вид рукоделия, при помощи которого мастер создает полотно из различных лоскутов ткани. Для того, чтобы создать такое полотно, люди и играют в эту игру. Каждая партия длится примерно 10-15 минут и в ней участвуют всего 2 человека.

Чтобы подготовиться к партии, нужно разложить все лоскутки в случайном порядке недалеко от поля учета времени, а после положить наперсток перед квадратом из двух клеточек. Каждому участнику полагается по пять пуговиц, которые используются в качестве валюты, и партия стартует.

Последовательность игры следующая: соперники-портные ходят по очереди и могут брать любой из тайлов (лоскутков), расположенных по часовой стрелке от наперстка. Каждый раз, оплачивая стоимость лоскутка, портной двигает фишку на шкале времени. После этого шага участник может разместить лоскуток как ему будет удобно на своем персональном поле. Побеждает тот, кто наберет большее количество очков.

Настольную игра Пэчворк рекомендуется дарить детям от 6 лет. Она подходит для развития стратегического и логического мышления, а также познакомит подрастающее поколение с профессией портного.