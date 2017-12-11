Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение. Как проще всего настроить все необходимые программы и начать пользоваться только что купленным устройством рассказали эксперты компании КЕЙ.

Для начала отрегулируйте фокус, ремни креплений и положение линз, разместите их на комфортном для глаз расстоянии. Основная настройка зависит от тех приложений и функций, которые вы собираетесь использовать.

Прилагаемый ко многим VR-очкам джойстик, как правило, работает посредством Bluetooth. Поэтому его необходимо подключить к смартфону, установив с ним соединение Bluetooth.

Дальнейшие действия состоят, в основном, в загрузке приложений из Google Play или App Store. Здесь поможет поиск по ключевым словам «VR» или «Cardboard». Начать можно с 3D-изображений, скачав приложения Orbulus for Cardboard VR или Sites in VR, или простые «американские горки».

Чтобы настроить VR-очки для компьютерных игр, необходимо установить приложение-переходник RiftCat Vridge. Далее подключить смартфон к компьютеру через USB-кабель в режиме «USB модем». Активировав приложение одновременно на компьютере и на смартфоне, можно настроить качество изображения, разрешение и другие параметры. Сами игры SteamVR запускаются довольно просто: все, что потребуется от пользователя – выбрать подходящий режим в настройках (опция «маленькая комната») и указать расстояние от пола, на котором будут находиться очки виртуальной реальности. После запуска игры на смартфоне автоматически появится два изображения для виртуальных очков.

Для просмотра трехмерного видео, достаточно зайти на Youtube и найти ролики с «эффектом присутствия». Специальные видеопроигрыватели настраивают отдельное изображение для каждого глаза, благодаря чему общая картина кажется живой и объемной.

У очков VR много возможностей, все зависит от ваших предпочтений и установленных приложений. Главное выбрать качественный гаджет, который перенесет вас в центр головокружительных виртуальных событий.