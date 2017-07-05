Информатор WADA Степанова вошла в заявку сборной России на чемпионат мира

Бегунья Юлия Степанова, известная как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), была включена в заявку сборной России для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на федеральные информагентства, об этом рассказала начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

«Мы отправили в IAAF заявки на 14 спортсменов — пять мужчин и девять женщин. В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в заявке, что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь», — сказала Орлова.