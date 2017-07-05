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05.07.2017 19:57
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Информатор WADA Степанова вошла в заявку сборной России на чемпионат мира

Бегунья Юлия Степанова, известная как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), была включена в заявку сборной России для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на федеральные информагентства, об этом рассказала начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

«Мы отправили в IAAF заявки на 14 спортсменов — пять мужчин и девять женщин. В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в заявке, что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь», — сказала Орлова.

Степанова сможет выступить на ЧМ, если выполнит квалификационный норматив до 24 июля. На данный момент его выполнили: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Напомним, супруги Степановы были главными действующими лицами фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое по итогам документальной картины приступило к расследованию. В результате все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Сами Степановы за это получили награды от МОК.

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