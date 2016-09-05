«У Довлатова был брат Борис. В школе он шел на золотую медаль. Но за неделю до выпуска помочился из окна школы на директора», – рассказывает Лев Лурье. Вся жизнь Довлатова складывалась именно так: долго и мучительно он «шел на медаль», а в последний момент... Школа №206, курдонер дома на улице Рубинштейна, сквозной проход к улице Ломоносова через дворы — здесь жил, ходил и выпивал писатель, снискавший настоящую народную любовь – уже посмертно. Тиражи и признание состоялись. А теперь миф о Сергее Довлатове окончательно оформился и обрел собственную картографию. Теперь культурному петербуржцу пристало знать не только «Петербург Пушкина» или «Петербург Достоевского», но и «Ленинград Довлатова».

В День Д экскурсионным группам по «довлатовским местам» было трудно разойтись в узких переулках — народ хотел знать об авторе «Заповедника» и «Чемодана» все. Историк Лев Лурье проложил маршрут от школьного двора до последнего адреса Сергея Довлатова в Ленинграде. В школе по-прежнему учат самых обычных детей. В доме живут неприветливые гражданки, готовые пронзительным криком направить любознательных по ложному следу, лишь бы не толпились под окнами: мол не здесь он жил, а в доме 28, подите прочь. Но мы-то знаем, что «он» жил именно здесь.

«Фонтанка» вносит свою лепту в укрепление нового петербургского мифа по имени Сергей Довлатов. Мы публикуем видеоэкскурсию Льва Лурье по «Ленинграду Довлатова». Вы наверняка много раз ходили этим маршрутом. Теперь ваши прогулки обретут дополнительный смысл.