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Экскурсия Льва Лурье: «Здесь жил Сергей Довлатов»

«У Довлатова был брат Борис. В школе он шел на золотую медаль. Но за неделю до выпуска помочился из окна школы на директора», - рассказывал Лев Лурье во время экскурсии по «Ленинграду Довлатова».

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В «День Д» биография Сергея Довлатова окончательно стала народным достоянием. Первый брак, служба во внутренних войсках, возвращение в Ленинград. Вечное безденежье, рукописи без читателя.

«У Довлатова был брат Борис. В школе он шел на золотую медаль. Но за неделю до выпуска помочился из окна школы на директора», – рассказывает Лев Лурье. Вся жизнь Довлатова складывалась именно так: долго и мучительно он «шел на медаль», а в последний момент... Школа №206, курдонер дома на улице Рубинштейна, сквозной проход к улице Ломоносова через дворы — здесь жил, ходил и выпивал писатель, снискавший настоящую народную любовь – уже посмертно. Тиражи и признание состоялись. А теперь миф о Сергее Довлатове окончательно оформился и обрел собственную картографию. Теперь культурному петербуржцу пристало знать не только «Петербург Пушкина» или «Петербург Достоевского», но и «Ленинград Довлатова». 

В День Д экскурсионным группам по «довлатовским местам» было трудно разойтись в узких переулках — народ хотел знать об авторе «Заповедника» и «Чемодана» все. Историк Лев Лурье проложил маршрут от школьного двора до последнего адреса Сергея Довлатова в Ленинграде. В школе по-прежнему учат самых обычных детей. В доме живут неприветливые гражданки, готовые пронзительным криком направить любознательных по ложному следу, лишь бы не толпились под окнами: мол не здесь он жил, а в доме 28, подите прочь. Но мы-то знаем, что «он» жил именно здесь.

«Фонтанка» вносит свою лепту в укрепление нового петербургского мифа по имени Сергей Довлатов. Мы публикуем видеоэкскурсию Льва Лурье по «Ленинграду Довлатова». Вы наверняка много раз ходили этим маршрутом. Теперь ваши прогулки обретут дополнительный смысл.

Историк и организатор фестиваля "День Д" Лев Лурье проводит экскурсию по довлатовским дворам.

[Фонтанка.Офис]


© Фонтанка.Ру

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