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Свое жилье в шаге от города: успеть взять «Сельскую ипотеку» в хороших местах
Жилье в черте города по карману немногим, накопления на первый взнос могут занять долгие годы. Но с появлением «Сельской ипотеки» можно получить все блага цивилизации буквально в шаге от Петербурга — в областных пригородах
«Сельская ипотека» от Россельхозбанка дает шанс приобрести жилье в кредит по субсидированной ставке от 2,7%*. Ленобласть вошла в число регионов, где лимит кредита составляет 5 млн рублей, в то время как в большинстве он ограничен тремя миллионами. Выбрать можно из строящихся проектов в населенных пунктах, где живут не более 30 тыс. человек. Сельская ипотека доступна на территориях, входящих в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В список локаций, утвержденных властями Ленобласти для покупки жилья на льготных условиях, вошли Янино, Бугры, Мистолово, Васкелово, Ропша, Энтолово, Аннино и другие.
Кому повезло
Покупка жилья на таких условиях станет выходом для семей с детьми, и для всех, кто хочет улучшить жилищные условия, но не имеет достаточно средств на квартиру в черте города. Поскольку ипотека сегодня один из главных факторов поддержания спроса на недвижимость, на «Сельскую ипотеку» накопился большой отложенный спрос — граждане ждали ее с нетерпением, и сейчас она популярна. Кредит могут брать заемщики — граждане России в возрасте от 21 до 65 лет, проработавшие на последнем месте работы не менее полугода.
— Сельская ипотека очень популярна, и ее очень ждали, — говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — С момента анонсирования запуска этой программы мы получили более сотни запросов от наших клиентов — еще в феврале. В первую очередь сельская ипотека востребована у тех, кто уже выбрал себе проекты именно в этих локациях, но откладывал покупку. Это серьезное подспорье, особенно для семейных покупателей.
Где купить жилье?
Голландский квартал «Янила» в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленобласти вошел в проект сельской ипотеки. Это проект КОТ, рассчитанный на проживание около 9000 человек. В марте в «Яниле» уже состоялась несколько сделок с сельской ипотекой: Россельхозбанк одобрил первому клиенту кредит по ставке от 2,7% годовых на однокомнатную квартиру в строящемся доме во второй очереди проекта со сроком ввода в октябре 2021 года.
Голландский квартал «Янила» строится по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды). В квартале среднеэтажная застройка и сомасштабная человеку среда, продумана транспортная и пешеходная логистика. Во встроенных помещениях предусмотрена развитая коммерческая инфраструктура. Первая очередь и часть домов второй очереди «Янила Кантри» уже сданы и заселены. Оставшиеся три корпуса второй очереди получили разрешение на ввод, параллельно активно строят третью и четвертую очереди проекта — «Янила Драйв». Здесь уже есть детский сад на 105 детей, открытие которого запланировано на осень 2020 года, активно строится школа на 825 учеников.
На территории квартала есть все для активной жизни и прогулок — игровые площадки для детей, уличные тренажеры, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, скейтпарк, баскетбольная площадка и футбольное поле. Для общения и досуга застройщик создал общественные пространства для жителей: площадь с ветряной мельницей, ставшую уже местной достопримечательностью, и парк с выделенными местами для пикников и оборудованной мангальной беседкой.
Успеть по выгодным ставкам
— Ипотека, особенно с господдержкой, остается главным инструментом для покупки квартиры на первичном рынке недвижимости. — считает Ян Фельдман. — После мартовского решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на текущем уровне 6% у ипотечных ставок появился потенциал к росту. Некоторые банки начали повышать ставки по кредитам на жилье еще в ожидании решения регулятора. Но ставка именно по сельской ипотеке вряд ли будет меняться, а вот стоимость жилья в проектах, попадающих в программу, вполне может скорректироваться. Причина — большой спрос, который скоро может превысить предложение. Такое уже происходило с дальневосточной ипотекой. Поэтому сейчас лучшее время выбрать для себя оптимальную локацию с доступными квартирами по столь доступной ставке.
*Первоначальный взнос — от 10%, ставка — от 2,7% годовых при наличии страхования или от 3% при отказе от него. Сумма кредита от 100 000 до 5 млн рублей. Срок кредитования — от 1 месяца до 25 лет. Подробные условия программы смотрите на сайте: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage.
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ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/