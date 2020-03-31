Свое жилье в шаге от города: успеть взять «Сельскую ипотеку» в хороших местах

«Сельская ипотека» от Россельхозбанка дает шанс приобрести жилье в кредит по субсидированной ставке от 2,7%*. Ленобласть вошла в число регионов, где лимит кредита составляет 5 млн рублей, в то время как в большинстве он ограничен тремя миллионами. Выбрать можно из строящихся проектов в населенных пунктах, где живут не более 30 тыс. человек. Сельская ипотека доступна на территориях, входящих в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В список локаций, утвержденных властями Ленобласти для покупки жилья на льготных условиях, вошли Янино, Бугры, Мистолово, Васкелово, Ропша, Энтолово, Аннино и другие.



Кому повезло



Покупка жилья на таких условиях станет выходом для семей с детьми, и для всех, кто хочет улучшить жилищные условия, но не имеет достаточно средств на квартиру в черте города. Поскольку ипотека сегодня один из главных факторов поддержания спроса на недвижимость, на «Сельскую ипотеку» накопился большой отложенный спрос — граждане ждали ее с нетерпением, и сейчас она популярна. Кредит могут брать заемщики — граждане России в возрасте от 21 до 65 лет, проработавшие на последнем месте работы не менее полугода.



— Сельская ипотека очень популярна, и ее очень ждали, — говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — С момента анонсирования запуска этой программы мы получили более сотни запросов от наших клиентов — еще в феврале. В первую очередь сельская ипотека востребована у тех, кто уже выбрал себе проекты именно в этих локациях, но откладывал покупку. Это серьезное подспорье, особенно для семейных покупателей.