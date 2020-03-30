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Отделка как элемент комфорта
Постепенно на рынке недвижимости будет расти доля квартир, сразу готовых к заселению — с отделкой, с полной или частичной меблировкой. Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева рассказала о трендах готовой отделки на рынке жилья Петербурга.
Этот тренд пришел к нам из Европы и США, где практически все жилье продается уже отремонтированным и меблированным. В России несколько иначе. Если в начале 2000-х на рынке были представлены в основном «бетонные коробки» без ремонта, то сейчас основное предложение составляют квартиры с отделкой либо с подготовкой под ремонт, «белой» отделкой. Уже несколько лет есть и варианты с полной или частичной меблировкой. Наиболее актуальны они в масс-маркете, на рынке апартаментов и в целом у инвесторов, которые планируют в последующем сдавать недвижимость в аренду.
В «КВС» квартиры во всех жилых комплексах сдаются с полной чистовой отделкой, в ряде проектов (ЖК «Континенты», «Ясно.Янино») предлагаются также встроенные кухни. Исключением является только Клубный дом Б57 у парка Победы, где мы предлагаем предчистовую отделку (или подготовку под ремонт). Такое решение было принято, поскольку в высоком ценовом сегменте жилья покупатели чаще склонны заказывать индивидуальный дизайн интерьера, и, как правило, у них нет значительных ограничений по бюджету.
Для нас квартиры с отделкой — это также забота о комфорте новоселов. Дольщикам не нужно дополнительно беспокоиться о ремонте, но что еще важнее — им не придется в первые полгода-год после заселения слушать шумные работы у соседей, ведь ремонт сделан уже во всех квартирах. Конечно, это применимо при условии, что отделка выполнена качественно, что продумана разводка электрики, что не нужно ничего переделывать. По нашему опыту, большинство покупателей оставляют отделку от «КВС» как минимум на пять-семь лет, пока не захочется обновления. Качество работ подтверждает то, что больше 90% квартир принимаются дольщиками с первого осмотра, без замечаний. Этого позволяет добиться трехступенчатый контроль качества и выверенный подход к выбору материалов. Например, в «КВС» есть своя испытательная лаборатория, и до того, как начать ремонт, мы испытываем несколько десятков разных образцов, выбираем те, что лучше всего себя показали.
Нужно также внимательно смотреть, что по договору включает отделка. Для «КВС» в приоритете — сделать так, чтобы жильцу не пришлось ничего дорабатывать. Поэтому мы делаем выбор в пользу долговечных материалов: износостойкий ламинат, виниловые обои горячего тиснения на флизелиновой основе, полная отделка санузла керамогранитом, установка качественной сантехники и так далее. На рынке в эконом-варианте отделки, например, порой можно встретить окрашенные или побеленные стены в санузле, но в таком случае очевидно, что жильцам нужно будет тратиться на дополнительные дорогостоящие работы по ремонту в ванной.
Причин того, что в ближайшие годы будет расти число квартир с отделкой и с полной или частичной меблировкой, несколько. Во-первых, время сейчас становится ценнее, уже не хочется тратить его на ремонт, заказ и ожидание мебели. Во-вторых, горожане становятся мобильнее, чаще переезжают, поэтому и отношение к дому меняется. В-третьих, для покупателей в масс-маркете это удобно с точки зрения оплаты. Например, если квартира приобретается в ипотеку, то после сдачи дома не нужно искать дополнительные средства на ремонт и мебель — все это уже заложено в сумму по кредитному договору.
Чаще всего минусом готовой отделки называют недостаток индивидуальности. Но интерьер строится из множества деталей — даже взяв одну и ту же квартиру, только за счет мебели и декора можно создать в ней совершенно разную атмосферу. В ГК «КВС» для каждого жилого комплекса и для каждого типа квартиры создается свой дизайн-проект отделки. Отделка выполняется в светлых нейтральных тонах, чтобы выбранные материалы не ограничивали новоселов в возможности выбора интерьерных решений и мебели. Такой нейтральный ремонт может стать отличным фоном для воплощения любой задумки.
Можно сказать, что отделка квартир в «КВС» для покупателей предлагается практически по себестоимости, поскольку в компании есть собственное управление отделочных работ. Мы не переплачиваем подрядчикам. Для нас хорошая отделка — это конкурентное преимущество, а не способ дополнительной прибыли, поэтому цены на квартиры в «КВС» сравнимы с аналогичными предложениями в локации.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)
ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/
ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#