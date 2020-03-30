Отделка как элемент комфорта

Этот тренд пришел к нам из Европы и США, где практически все жилье продается уже отремонтированным и меблированным. В России несколько иначе. Если в начале 2000-х на рынке были представлены в основном «бетонные коробки» без ремонта, то сейчас основное предложение составляют квартиры с отделкой либо с подготовкой под ремонт, «белой» отделкой. Уже несколько лет есть и варианты с полной или частичной меблировкой. Наиболее актуальны они в масс-маркете, на рынке апартаментов и в целом у инвесторов, которые планируют в последующем сдавать недвижимость в аренду.



В «КВС» квартиры во всех жилых комплексах сдаются с полной чистовой отделкой, в ряде проектов (ЖК «Континенты», «Ясно.Янино») предлагаются также встроенные кухни. Исключением является только Клубный дом Б57 у парка Победы, где мы предлагаем предчистовую отделку (или подготовку под ремонт). Такое решение было принято, поскольку в высоком ценовом сегменте жилья покупатели чаще склонны заказывать индивидуальный дизайн интерьера, и, как правило, у них нет значительных ограничений по бюджету.



Для нас квартиры с отделкой — это также забота о комфорте новоселов. Дольщикам не нужно дополнительно беспокоиться о ремонте, но что еще важнее — им не придется в первые полгода-год после заселения слушать шумные работы у соседей, ведь ремонт сделан уже во всех квартирах. Конечно, это применимо при условии, что отделка выполнена качественно, что продумана разводка электрики, что не нужно ничего переделывать. По нашему опыту, большинство покупателей оставляют отделку от «КВС» как минимум на пять-семь лет, пока не захочется обновления. Качество работ подтверждает то, что больше 90% квартир принимаются дольщиками с первого осмотра, без замечаний. Этого позволяет добиться трехступенчатый контроль качества и выверенный подход к выбору материалов. Например, в «КВС» есть своя испытательная лаборатория, и до того, как начать ремонт, мы испытываем несколько десятков разных образцов, выбираем те, что лучше всего себя показали.

