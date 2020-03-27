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Квартиры с видом на перспективу
В непростой экономической ситуации проекты комплексной малоэтажной застройки востребованы и продолжают активно развиваться. Вложение в качественную недвижимость остаётся популярным способом сохранения средств граждан.
На Царскосельских холмах
Последние несколько лет доля малоэтажных жилых комплексов в Петербурге и пригородах составляет 9–10%. В настоящий момент набирает обороты развитие южного направления.
Одна из самых масштабных на сегодняшний день малоэтажных строек ведется в Пушкинском районе Петербурга, где компания «Центр развития» реализует проект «На Царскосельских холмах». Общая площадь осваиваемой территории — 316 га. По проекту здесь будут жить больше 40 тысяч человек.
На данный момент застроено больше 50 га территории, включая улично-дорожную сеть. Первым объектом на территории проекта стал бизнес-центр «Перспектива» — компания «Терминал-Ресурс» ввела его в эксплуатацию в 2016 году. Этот же застройщик строит на территории проекта жилые комплексы «Образцовые кварталы». Первый ЖК «Образцовый квартал» был сдан в конце 2016 года, с тех пор сданы и заселены ещё четыре жилых объекта. Дома возводятся с опережением графика, в 2020-м году получат ключи дольщики «Образцового квартала 6». Сейчас численность населения района составляет порядка 5 000 человек. Проектируются последующие объекты.
Особого внимания заслуживает подход девелопера к освоению территории. Перед запуском проекта компания «Центр развития» подготовила градостроительную и проектную документацию, построила магистральные инженерные сети, с нуля на осваиваемой территории создала улично-дорожную сеть. Это позволило избежать хаотичной застройки и планомерно возводить жилье, социальную, коммерческую инфраструктуру.
Рядом с жилыми домами проекта «На Царскосельских холмах» появляются магазины, рестораны, СПА-салоны и салоны красоты. Завершается строительство закрытой ледовой арены. Работает многофункциональный спортивный комплекс «Высота» и конноспортивный клуб «Райдер».
На территории вдоль Петербургского шоссе проектом предусмотрена общественно-деловая зона с рестораном, торговым центром, офисным зданием.
Ведётся строительство бизнес парка «Гараж» с многоуровневым паркингом и пристроенными помещениями для магазинов, кафе, офисов, предприятий бытового обслуживания.
В микрорайоне уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В 2018-м встретил первых воспитанников современный детский сад с бассейном. Он расположен во дворе ЖК «Образцовый квартал 2». Сейчас по городскому заказу идет проектирование общеобразовательной школы на 550 мест на соседнем с ЖК «Образцовый квартал 3» участке, а компания «Терминал-Ресурс» проектирует школу для 825 маленьких царскосёлов и садик на 240 мест рядом с ЖК «Образцовый квартал 5».
Семь дорог
C Царскосельских холмов имеются удобные выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и кольцевую автодорогу. Активно участвует в процессе развития территории город: уже проведена реконструкция Петербургского шоссе, появился виадук над железной дорогой. Планируется строительство Южной широтной магистрали, которая соединит Волхонское шоссе с Московским и Петрозаводским шоссе, что позволит развести транспортные потоки на юге города. Первый этап реализации проекта уже начался. На этом этапе должна быть спроектирована развязка широтной дороги с Петербургским шоссе. Выезд на Петербургское шоссе будет осуществляться по Сарицкой улице, проходящей по территории проекта «На Царскосельских холмах»
РЖД разрабатывает проект остановочного павильона с вокзалом, который будет находиться в непосредственной близости от новостроек. Когда его введут в эксплуатацию, добраться до Балтийского вокзала можно будет за 25 минут.
Пока «На Царскосельских холмах» строятся малоэтажные жилые дома высотой до 18 метров, но высотный регламент позволяет возводить здесь и среднеэтажные здания — до 24 метров. Со временем на территории проекта планируется возвести храм.
Рассветы, закаты
Разновысотные здания позволят эффективно использовать преимущества местоположения и сохранить видовые характеристики как можно большему количеству квартир.
В малоэтажных жилых комплексах формируется спокойная, уютная атмосфера, которой так не хватает в динамичном мегаполисе. Однако квартиры в малоэтажных комплексах выбирают не только поэтому. Потребители оценили высокое качество строительства и современные технологии, повышающих удобство проживания.
Дальнейшие перспективы проекта «На Царскосельских холмах» эксперты оценивают весьма оптимистично. Локация интересна благодаря близости историко-культурных центров Пушкина и Павловска, хорошей транспортной доступности — 15 минут до ближайшей станции метро. Все больше людей готовы сменить привычный ритм мегаполиса на более размеренную жизнь и выбирают для этого проекты с продуманной концепцией, которые сделают жизнь комфортной для каждого члена семьи.
Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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