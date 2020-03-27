Квартиры с видом на перспективу

На Царскосельских холмах



Последние несколько лет доля малоэтажных жилых комплексов в Петербурге и пригородах составляет 9–10%. В настоящий момент набирает обороты развитие южного направления.



Одна из самых масштабных на сегодняшний день малоэтажных строек ведется в Пушкинском районе Петербурга, где компания «Центр развития» реализует проект «На Царскосельских холмах». Общая площадь осваиваемой территории — 316 га. По проекту здесь будут жить больше 40 тысяч человек.



На данный момент застроено больше 50 га территории, включая улично-дорожную сеть. Первым объектом на территории проекта стал бизнес-центр «Перспектива» — компания «Терминал-Ресурс» ввела его в эксплуатацию в 2016 году. Этот же застройщик строит на территории проекта жилые комплексы «Образцовые кварталы». Первый ЖК «Образцовый квартал» был сдан в конце 2016 года, с тех пор сданы и заселены ещё четыре жилых объекта. Дома возводятся с опережением графика, в 2020-м году получат ключи дольщики «Образцового квартала 6». Сейчас численность населения района составляет порядка 5 000 человек. Проектируются последующие объекты.



Особого внимания заслуживает подход девелопера к освоению территории. Перед запуском проекта компания «Центр развития» подготовила градостроительную и проектную документацию, построила магистральные инженерные сети, с нуля на осваиваемой территории создала улично-дорожную сеть. Это позволило избежать хаотичной застройки и планомерно возводить жилье, социальную, коммерческую инфраструктуру.



Рядом с жилыми домами проекта «На Царскосельских холмах» появляются магазины, рестораны, СПА-салоны и салоны красоты. Завершается строительство закрытой ледовой арены. Работает многофункциональный спортивный комплекс «Высота» и конноспортивный клуб «Райдер».



На территории вдоль Петербургского шоссе проектом предусмотрена общественно-деловая зона с рестораном, торговым центром, офисным зданием.



Ведётся строительство бизнес парка «Гараж» с многоуровневым паркингом и пристроенными помещениями для магазинов, кафе, офисов, предприятий бытового обслуживания.



В микрорайоне уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В 2018-м встретил первых воспитанников современный детский сад с бассейном. Он расположен во дворе ЖК «Образцовый квартал 2». Сейчас по городскому заказу идет проектирование общеобразовательной школы на 550 мест на соседнем с ЖК «Образцовый квартал 3» участке, а компания «Терминал-Ресурс» проектирует школу для 825 маленьких царскосёлов и садик на 240 мест рядом с ЖК «Образцовый квартал 5».

