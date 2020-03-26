Инвестиции, доступные каждому

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Надёжным и понятным способом остаётся приобретение недвижимости, которая может приносить доход, например, при сдаче её в аренду. Однако доходность от аренды жилья сегодня может быть даже ниже скромных ставок по банковским депозитам. Поэтому самое время обратить внимание на коммерческую недвижимость.

Если кто-то считает, что инвестиции в коммерческую недвижимость — это занятие исключительно для людей, чьё состояние выражается в баснословных цифрах, то это не так. Инвестором может стать любой человек, к тому же стартовый капитал для инвестиций в коммерческую недвижимость сравним со средствами на покупку жилья. А вот доходность от этих объектов несколько различается.

К примеру, за 7 млн рублей в Санкт-Петербурге сегодня можно приобрести двухкомнатную квартиру в шаговой доступности от метро. Сдать в аренду такую квартиру можно за 35–40 тысяч рублей в месяц. Если говорить о коммерческом помещении такой же площади, то его аренда может приносить инвестору 50–55 тысяч рублей ежемесячно. И такие цифры вовсе не являются пределом.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Сегодня практически нельзя найти новостроек без помещений под коммерцию. Наличие коммерческих помещений на первых этажах обеспечивает будущих жителей всем, что требуется каждый день — продуктовыми магазинами, сервисами и развлечениями. В новостройках «Строительного треста» выбор таких помещений есть всегда.

Самый популярный запрос на встроенную коммерцию у малого бизнеса — это помещения около 50 кв. м., их обычно раскупают в первые недели после открытия продаж в объекте. Другая категория клиентов ищет помещения побольше, от 80 до 100 кв. м — такие площади нужны для сферы услуг. На площади более 300 кв. м нацелены, как правило, сетевые ритейлеры и рестораторы.

Что касается покупки, то стоимость «квадрата» в таких помещениях в первую очередь определяется локацией и классом жилого объекта. Например, в кварталах комфорт-класса от «Строительного треста» NEWПИТЕР и «Капитал» на границе Петербурга она в среднем 110 тыс. рублей за кв. м; в ЖК комфорт-класса «Новое Купчино» начинается от 125 тыс. рублей за кв. м, в доме бизнес-класса «Сосновка» на проспекте Тореза цена начинается от 130 тыс. рублей за кв. м. Минимальная сумма, на которую можно приобрести коммерческое помещение — от 5,5 млн рублей, этого достаточно для небольшого помещения площадью до 50 квадратных метров.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Арендные ставки зависят от тех же показателей. В жилом квартале NEWПИТЕР в городском посёлке Новоселье на границе с Петербургом сегодня помещение для бизнеса можно снять по цене от 850 руб./кв. м. Но стоит отметить, что у коммерческой недвижимости здесь большой инвестиционный потенциал, который растёт по мере развития квартала, заселения ЖК и планов по сопутствующему развитию инфраструктуры. По прогнозам, стоимость аренды через год-два здесь может увеличиться на 25–30%. Например, в городе Кудрово, в проекте «Капитал», который развивается уже более 10 лет, арендные ставки уже находятся на уровне 1–2,5 тыс. руб./кв. м.

За последние несколько лет портрет арендатора коммерческой недвижимости изменился, особенно это заметно в масштабных проектах комплексного освоения территорий. Если раньше на первых этажах новостроек размещались в основном мини-маркеты, химчистки и ателье, небольшие магазины с бытовой техникой, товарами для дома и ремонта, то сегодня это совершенно другие виды бизнеса — чайные и кофейни, SPA-салоны, медицинские центры. Больше заботы о красоте и здоровье, больше возможности провести время за общением.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»