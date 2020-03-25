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Becar предоставляет сервисы эффективной самоизоляции
В условиях ограничений и запретов, установленных для противодействия пандемии коронавируса, Becar Asset Management трансформирует свои проекты. Апарт-отель Vertical в Санкт-Петербурге и федеральная сеть коворкингов GrowUp станут защищенным местом для работы и жизни.
Режим самоизоляции соблюдает лишь малое количество граждан, большинство сместило фокус с общественных пространств на личные. В альтернативу кино, театрам и барам люди выбирают поход в гости или совместные прогулки.
Многие компании приняли обязательство по переводу своих сотрудников на удаленную работу, но обеспечить комфортные условия для сохранения эффективности сотрудников могут не все компании. Эксперты Becar уверены, что под давлением общественной паники бизнес вынужден понести убытки, которых можно было бы избежать. Чтобы помочь тем, кто вынужден перейти на удаленный режим, но ограничен в возможностях домашнего офиса, Becar создает рабочие места в коворкингах GrowUp. За контроль и дезинфекцию будет отвечать профессиональная клининговая служба, которая входит в структуру управляющей компании Becar.
Все необходимые требования Роспотребнадзора соблюдаются в полной мере — дополнительные влажные уборки, возможность проверить температуру резидента и свободный доступ к дезинфектору. Коворкинги остаются местом, где работать по-прежнему эффективно и спокойно.
Кроме того, для команд, которые временно не могут работать в своем основном офисе, GrowUp предлагает небольшие кабинеты вместимостью от 1 до 6 человек в аренду на любой срок (от одного дня).
«Режим запретов усиливает всеобщую панику, которой нет места в наших проектах. Мы хотим создать условия, чтобы люди могли расслабиться и сосредоточиться на том, что для них важно. Почувствовать себя в привычной среде, не волнуясь о происходящем в мире. Для этого мы усиливаем систему контроля и дезинфекции, заботясь о самом важном — здоровье, как физическом, так и психологическом» — комментирует Александр Шарапов, президент Becar Asset Management.
В компании приняли и еще одно важное решение — о временном переводе апарт-отеля Vertical в формат долгосрочной аренды. Для новых арендаторов подготовлены специальные предложения по проживанию. Программы ориентированы на тех, кто не может снизить деловую активность и самоизолироваться, но желает временно ограничить контакты с близкими, беспокоясь об их здоровье. Арендаторам будут доступны дополнительные сервисы, благодаря которым размещение будет комфортным даже в режиме существующих ограничений, а о безопасности позаботятся профессионалы. Объект также ежедневно проходит процедуры дезинфекции и уборки специально подготовленной клининговой компанией.
Апарт-отель «Vertical We&I» – застройщик ООО "ИнтерРост", проектная декларация на сайте http://inter-rost.ru/dokumentyaciy/