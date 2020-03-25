Becar предоставляет сервисы эффективной самоизоляции

Режим самоизоляции соблюдает лишь малое количество граждан, большинство сместило фокус с общественных пространств на личные. В альтернативу кино, театрам и барам люди выбирают поход в гости или совместные прогулки.



Многие компании приняли обязательство по переводу своих сотрудников на удаленную работу, но обеспечить комфортные условия для сохранения эффективности сотрудников могут не все компании. Эксперты Becar уверены, что под давлением общественной паники бизнес вынужден понести убытки, которых можно было бы избежать. Чтобы помочь тем, кто вынужден перейти на удаленный режим, но ограничен в возможностях домашнего офиса, Becar создает рабочие места в коворкингах GrowUp. За контроль и дезинфекцию будет отвечать профессиональная клининговая служба, которая входит в структуру управляющей компании Becar.



Все необходимые требования Роспотребнадзора соблюдаются в полной мере — дополнительные влажные уборки, возможность проверить температуру резидента и свободный доступ к дезинфектору. Коворкинги остаются местом, где работать по-прежнему эффективно и спокойно.



Кроме того, для команд, которые временно не могут работать в своем основном офисе, GrowUp предлагает небольшие кабинеты вместимостью от 1 до 6 человек в аренду на любой срок (от одного дня).