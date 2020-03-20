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Проверка на диджитал. COVID-19 стал лакмусовой бумажкой для тех, кто опасно устарел
Коронавирус всех поставил с ног на голову, и мировая экономика надолго запомнит эти события. Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева объясняет, почему необходимость глобального цифрового перестроения всех сфер жизни стала очевидной именно сейчас.
Несмотря на всю сложность ситуации, сейчас очень показательное время. COVID-19 заставил честно взглянуть на вещи, стал своеобразной лакмусовой бумажкой, выделив тех, у кого получилось влиться в современный мир, и тех, кто морально устарел. Мы еще ни разу не сталкивались с вызовом такого масштаба, когда закрываются границы, когда компании массово вынуждены переводить сотрудников на удаленку, спешно перестраивать свой бизнес на новые рельсы дистанционной работы. И никто не может сказать, сколько это продлится.
Взлетает спрос на онлайн-сервисы и доставку товаров, и бизнес понимает, что по-старому работать больше не получится. Если вы представлены только в офлайне, вы вычеркнуты из повестки дня. Можно, конечно, наживаться на панике по поводу пандемии, падения рубля и подогревать рынок. Но есть и другая реальность — продолжить работать в спокойном режиме, предложив покупателям комфортный и защищенный онлайн-сервис.
Нынешний кризис уже повлиял на самые консервативные сферы: образование, управление, девелопмент. Выход из ситуации очевиден: он в развитии цифровых сервисов. Мы сейчас можем с уверенностью сказать, что в прошлом году, открыв полностью дистанционную продажу недвижимости в онлайн-магазине квартир, сделали ставку на развитие в нужном направлении. Если в прошлом году это был сервис, предлагающий альтернативный вариант совершения сделки для тех, кому так удобнее, то сейчас он переходит в разряд насущной необходимости.
Уже сейчас число обращений по традиционной схеме и через онлайн-магазин у нас изменилось, и диджитал-сфера перевесила. И если ситуация ухудшится, клиенты будут отказываться от посещения офисов продаж застройщиков. При отсутствии дистанционной альтернативы продажи попросту встанут. Некоторые, возможно, попытаются нарастить ажиотаж, заявляя о грядущем росте цен, или, наоборот, предлагать скидки, чтобы повысить поток клиентов. Но насколько это безопасно не только для покупателей, но и для самого бизнеса? Искусственное нагнетание ситуации при массовом использовании его застройщиками увеличивает риски повторения сценариев 2008-го и 2014-го годов.
Пока мы соревнуемся в плоскости маркетинга: компании, представленные в диджитал-пространстве, выигрывают с точки зрения позиционирования. Но дальнейшее развитие событий может попросту перевести вопрос в категорию этики — сдаться под давлением кризиса, наплевать на моральные принципы и играть на панике или поработать над развитием.
В итоге, уверена — COVID-19 подстегнёт развитие новых технологий. Нынешние события выявили слабые стороны компаний. Было бы странным предполагать, что ситуация не может повториться, и не пытаться адаптироваться, сделать бизнес более устойчивым.