Проверка на диджитал. COVID-19 стал лакмусовой бумажкой для тех, кто опасно устарел

Несмотря на всю сложность ситуации, сейчас очень показательное время. COVID-19 заставил честно взглянуть на вещи, стал своеобразной лакмусовой бумажкой, выделив тех, у кого получилось влиться в современный мир, и тех, кто морально устарел. Мы еще ни разу не сталкивались с вызовом такого масштаба, когда закрываются границы, когда компании массово вынуждены переводить сотрудников на удаленку, спешно перестраивать свой бизнес на новые рельсы дистанционной работы. И никто не может сказать, сколько это продлится.



Взлетает спрос на онлайн-сервисы и доставку товаров, и бизнес понимает, что по-старому работать больше не получится. Если вы представлены только в офлайне, вы вычеркнуты из повестки дня. Можно, конечно, наживаться на панике по поводу пандемии, падения рубля и подогревать рынок. Но есть и другая реальность — продолжить работать в спокойном режиме, предложив покупателям комфортный и защищенный онлайн-сервис.



Нынешний кризис уже повлиял на самые консервативные сферы: образование, управление, девелопмент. Выход из ситуации очевиден: он в развитии цифровых сервисов. Мы сейчас можем с уверенностью сказать, что в прошлом году, открыв полностью дистанционную продажу недвижимости в онлайн-магазине квартир, сделали ставку на развитие в нужном направлении. Если в прошлом году это был сервис, предлагающий альтернативный вариант совершения сделки для тех, кому так удобнее, то сейчас он переходит в разряд насущной необходимости.



Уже сейчас число обращений по традиционной схеме и через онлайн-магазин у нас изменилось, и диджитал-сфера перевесила. И если ситуация ухудшится, клиенты будут отказываться от посещения офисов продаж застройщиков. При отсутствии дистанционной альтернативы продажи попросту встанут. Некоторые, возможно, попытаются нарастить ажиотаж, заявляя о грядущем росте цен, или, наоборот, предлагать скидки, чтобы повысить поток клиентов. Но насколько это безопасно не только для покупателей, но и для самого бизнеса? Искусственное нагнетание ситуации при массовом использовании его застройщиками увеличивает риски повторения сценариев 2008-го и 2014-го годов.



Пока мы соревнуемся в плоскости маркетинга: компании, представленные в диджитал-пространстве, выигрывают с точки зрения позиционирования. Но дальнейшее развитие событий может попросту перевести вопрос в категорию этики — сдаться под давлением кризиса, наплевать на моральные принципы и играть на панике или поработать над развитием.



В итоге, уверена — COVID-19 подстегнёт развитие новых технологий. Нынешние события выявили слабые стороны компаний. Было бы странным предполагать, что ситуация не может повториться, и не пытаться адаптироваться, сделать бизнес более устойчивым.



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