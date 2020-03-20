Жить в удовольствие в Пушкинском районе

Легко дышать



Большая часть этого южного пригорода Санкт-Петербурга расположена на возвышенности. На Пулковских высотах комплексное освоение территории ведёт пушкинская компания «Терминал-Ресурс».



Новый проект малоэтажной застройки получил название «На Царскосельских холмах». Высота 60 метров над уровнем моря, на которой осуществляется строительство, оказалась наиболее удачной по совокупности природо-климатических факторов. Положительно влияет на условия проживания обилие зелёных насаждений. Неудивительно, что несколько российских монархов обустраивали любимые летние резиденции в Царском селе — так до революции назывался город Пушкин.



Качество жизни



На Царскосельских холмах возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Строительство ведётся по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Уже сданы пять первых «Образцовых кварталов». С опережением графика возводится шестой комплекс. Уже в этом году застройщик планирует передавать дольщикам ключи.



В новостройках применена система отопления «тёплый водяной пол». В каждой жилой зоне жильцы могут самостоятельно регулировать температуру при помощи терморегуляторов. Утепление фасадов производится по системе «Саpatect» производителя Caparol, Германия. Дома оснащены бесшумными лифтами Schindler производства Швейцарии. В квартирах выполняется качественное остекление.