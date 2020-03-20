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Жить в удовольствие в Пушкинском районе
Неизменной популярностью для жизни и отдыха у петербуржцев пользуется Пушкинский район. Пушкин с окрестностями — это благополучная социальная среда, протяжённые дворцово-парковые комплексы и развитая инфраструктура.
Легко дышать
Большая часть этого южного пригорода Санкт-Петербурга расположена на возвышенности. На Пулковских высотах комплексное освоение территории ведёт пушкинская компания «Терминал-Ресурс».
Новый проект малоэтажной застройки получил название «На Царскосельских холмах». Высота 60 метров над уровнем моря, на которой осуществляется строительство, оказалась наиболее удачной по совокупности природо-климатических факторов. Положительно влияет на условия проживания обилие зелёных насаждений. Неудивительно, что несколько российских монархов обустраивали любимые летние резиденции в Царском селе — так до революции назывался город Пушкин.
Качество жизни
На Царскосельских холмах возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Строительство ведётся по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Уже сданы пять первых «Образцовых кварталов». С опережением графика возводится шестой комплекс. Уже в этом году застройщик планирует передавать дольщикам ключи.
В новостройках применена система отопления «тёплый водяной пол». В каждой жилой зоне жильцы могут самостоятельно регулировать температуру при помощи терморегуляторов. Утепление фасадов производится по системе «Саpatect» производителя Caparol, Германия. Дома оснащены бесшумными лифтами Schindler производства Швейцарии. В квартирах выполняется качественное остекление.
Вся рядом
Новосёлам «Образцовых кварталов» доступны все возможности Пушкинского района: культурные, образовательные, оздоровительные и спортивные учреждения, торгово-развлекательные комплексы и детские центры.
Параллельно жилой застройке в микрорайоне развивается собственная инфраструктура. В 2018-м году открылся современный детский сад с бассейном. В пешей доступности от новостроек работают конноспортивный клуб, многопрофильный спортивный центр «Высота», готовится к вводу в эксплуатацию Ледовая арена.
Зелёная зона
В допетровские времена эта территория была покрыта сосновыми и еловыми лесами с примесью широколиственных пород. Сегодня большое количество зелени, возвышенность, отсутствие крупного производства позволяют сохранить экологию района.
Дворцово-парковые комплексы Пушкина и Павловска включены в список культурного наследия ЮНЕСКО, сюда стремятся туристы со всех концов света. В районе находится крупнейший пейзажный парк — Павловский, он разбит на площади 600 га.
Пушкинские дали
Району свойственна низкая плотность населения. Здесь строгий высотный регламент, и на большей части территории разрешено только малоэтажное строительство — до 18 метров. Этому же принципу следуют на Царскосельских холмах — новостройки состоят из 4–5 этажей, здесь проектируются просторные дворы, рядом строятся расширенные дороги. Жители «Образцовых кварталов» имеют возможность любоваться открывающимися панорамами природных ландшафтов.
Ближняя дорога
C Царскосельских холмов имеются удобные выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и кольцевую автодорогу. Развитие транспортной инфраструктуры избавило пушкинцев от пробок. За 5 минут от «Образцовых кварталов» можно добраться до центра Пушкина, за 20 — до ближайших станций метро («Московская», «Звёздная», «Купчино»). Сейчас на ветке «Луга — Балтийская» разрабатывается павильон железнодорожной станции, с появлением которой жители района будут за 25 минут доезжать до Балтийского вокзала.
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Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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