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25 марта — круглый стол «Бизнес в маске. Как понести меньше потерь и сохранить свое дело во времена коронавируса?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему «Бизнес в маске. Как понести меньше потерь и сохранить свое дело во времена коронавируса?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
— Основные зоны риска. Какие компании пострадают больше и почему?
— Как сохранить эффективность работы, и кому это доступно?
— Можно ли считать коронавирус форс-мажором, и что это значит для бизнеса?
— Должен ли быть прописан форс-мажор и его конкретные условия в контракте?
— Как выстраивать отношения с клиентами и контрагентами, чтобы сохранить добрые отношения и при этом учесть свои интересы?
— Судебная практика: когда появятся первые прецеденты?
— Нужно ли требовать компенсации от государства за убытки, понесенные из-за ограничений?
— Ожидаете ли вы поддержку государства в связи с вынужденными ограничениями для бизнеса?
К участию приглашаются: представители петербургских компаний.
Для тех компаний, которые хотели бы принять участие в обсуждении, но не хотели бы посещать мероприятия по личным мотивам или из-за корпоративных ограничений, предлагаем высказаться заочно или онлайн.
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Авдеева
(812) 416–777–3
8 913 105 06 90