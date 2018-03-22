«Дождь» стал третьим СМИ, которое приостановило сотрудничество с Госдумой
Телеканал «Дождь» приостанавливает сотрудничество с Госдумой. Об этом 21 марта заявила главный редактор издания Александра Перепелова.
Такое решение принято после того, как комиссия по этике верхней палаты парламента не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвиняют в домогательствах.
«Редакция телеканала Дождь, который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским», — сказала Перепелова. И уточнила, что теперь «женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно».
«Дождь» готов изменить свое решение, если спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский «наведут в парламенте порядок». Также издание настаивает на проведении полноценного расследования обвинений Слуцкого в домогательствах.
Справка:
Напомним, ранее медиахолдинг РБК и издательский дом «Коммерсантъ» заявили об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за того, что комиссия по этике «не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм».
Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.