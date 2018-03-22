«Дождь» стал третьим СМИ, которое приостановило сотрудничество с Госдумой

Телеканал «Дождь» приостанавливает сотрудничество с Госдумой. Об этом 21 марта заявила главный редактор издания Александра Перепелова.

Такое решение принято после того, как комиссия по этике верхней палаты парламента не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвиняют в домогательствах.

«Редакция телеканала Дождь, который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским», — сказала Перепелова. И уточнила, что теперь «женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно».

«Дождь» готов изменить свое решение, если спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский «наведут в парламенте порядок». Также издание настаивает на проведении полноценного расследования обвинений Слуцкого в домогательствах.