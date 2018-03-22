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22.03.2018 00:19

Губернатор Подмосковья обещает выслушать жителей, хоть и не верит в отравление газом с полигона

Шестьдесят человек в Волоколамске обратились за помощью врачей — как считают они сами, из-за отравления газом с мусорного полигона «Ядрово».

Об этом на совещании с инициативной группой по разрешению ситуации, сложившейся с полигоном, заявил 21 марта поздно вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев. Правда, по его словам, анализы не подтвердили отравление. Из-за чего местные жители толпами идут в больницу, глава региона не рассказал. В своем телеграм-канале он написал: «Мы существенно снизим нагрузку на полигон «Ядрово» на время рекультивации. По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы». Правда, местные жители требовали и вовсе закрытия полигона, об этом Воробьев не упомянул.

Зато пообещал, что выслушает «людей, которые живут в Волоколамске, чтоб они высказали свои пожелания, требования». 21 марта у Воробьева уже был такой шанс, однако с разъяренной толпой возле местной больницы разговор у губернатора не сложился — его закидали снежками и чуть не избили. Прославилась девочка, которая жестом показала, как можно было бы обойтись с главой региона. 

В ответ на все это Андрей Воробьев пообещал отправить пострадавших в санатории, а также назначил спецпредставителем по экологии зампреда подмосковного правительства Александра Чупракова. Который, как отметил губернатор, и ранее отвечал за этот блок вопросов. Но без статуса спецпредставителя, видимо, справиться не мог.

Справка:

Больше 50 детей попали с отравлением в больницу Волоколамска. В ухудшении их самочувствия горожане обвиняют расположенный поблизости мусорный полигон Ядрово, где произошел выброс сероводорода. Роспотребнадзор превышения вредных веществ в Волоколамске не выявил. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Губернатора Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова, приехавших в больницу, едва не растерзала возмущенная толпа. От лечебного учреждения протестные акции переместились непосредственно к полигону Ядрово.

Полигон Ядрово был запущен в 2008 году. В марте 2018 года местные жители начали протестовать против него, жалуясь на постоянный резкий запах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил «избавиться от вони» с Ядрово в течение трех месяцев.


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Воробьев – «кхыть!»: «Злобная» девочка в розовом из Волоколамска покорила социальные сети

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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ГК «КВС»
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20.03.2018 15:00
Любимые блюда от «Шоколадницы» на рейсах авиакомпании «Россия»
Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу – возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница».
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