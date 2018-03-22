Губернатор Подмосковья обещает выслушать жителей, хоть и не верит в отравление газом с полигона

Шестьдесят человек в Волоколамске обратились за помощью врачей — как считают они сами, из-за отравления газом с мусорного полигона «Ядрово».

Об этом на совещании с инициативной группой по разрешению ситуации, сложившейся с полигоном, заявил 21 марта поздно вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев. Правда, по его словам, анализы не подтвердили отравление. Из-за чего местные жители толпами идут в больницу, глава региона не рассказал. В своем телеграм-канале он написал: «Мы существенно снизим нагрузку на полигон «Ядрово» на время рекультивации. По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы». Правда, местные жители требовали и вовсе закрытия полигона, об этом Воробьев не упомянул.

Зато пообещал, что выслушает «людей, которые живут в Волоколамске, чтоб они высказали свои пожелания, требования». 21 марта у Воробьева уже был такой шанс, однако с разъяренной толпой возле местной больницы разговор у губернатора не сложился — его закидали снежками и чуть не избили. Прославилась девочка, которая жестом показала, как можно было бы обойтись с главой региона.

В ответ на все это Андрей Воробьев пообещал отправить пострадавших в санатории, а также назначил спецпредставителем по экологии зампреда подмосковного правительства Александра Чупракова. Который, как отметил губернатор, и ранее отвечал за этот блок вопросов. Но без статуса спецпредставителя, видимо, справиться не мог.