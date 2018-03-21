Итоги выборов президента России отменили на 14 участках

Результаты голосования на президентских выборах РФ аннулировали на 13 участках в девяти регионах страны и на одном участке за рубежом. Петербург в список нарушителей не попал, но все может измениться.

Как сообщил 21 марта зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, в список регионов с недобросовестным голосованием попали избирательные участки в Дагестане, Краснодарском крае, подмосковных Люберцах и один в ХМАО. Также недействительными признали результаты на одном заграничном участке. Как пишет РИА «Новости», в Австралии неправильно применили переносные ящики для голосования и не составили список избирателей.

Список регионов-нарушителей может пополниться. Рабочая группа ЦИК приступит к рассмотрению жалоб на нарушения 22 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Президентские выборы прошли в России 18 марта. После обработки Центризбиркомом 99,94% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 76,69 процента голосов россиян. Это больше половины всех граждан РФ, обладающих правом голоса.