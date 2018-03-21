Бывшему президенту Франции предъявлены обвинения, пока он останется на свободе

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Как пишет 21 марта Le Monde, бывшего президента пока оставят на свободе, но «под судебным контролем». По данным издания, Саркози обвиняют в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Напомним, в СМИ писали, что ливийский диктатор Муаммар Каддафи или приближенные к нему могли финансировать кампанию Саркози.