Бывшему президенту Франции предъявлены обвинения, пока он останется на свободе
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
Как пишет 21 марта Le Monde, бывшего президента пока оставят на свободе, но «под судебным контролем». По данным издания, Саркози обвиняют в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Напомним, в СМИ писали, что ливийский диктатор Муаммар Каддафи или приближенные к нему могли финансировать кампанию Саркози.
Справка:
По версии следствия, штаб бывшего президента преднамеренно исказил данные о финансировании его кампании в 2007 году, чтобы скрыть факт превышения предельно допустимого размера предвыборного фонда в 22,5 млн евро. В частности, финансирование кампании частично осуществлялось по поддельным счетам. Всего таким образом было переведено около 10 млн евро. По делу проходят 13 человек. Расследование началось в 2012-м — после того, как Саркози проиграл президентские выборы Франсуа Олланду.