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21.03.2018 22:28

«Коммерсантъ» отказывается от общения со Слуцким и комиссией по этике Госдумы после секс-скандала

Редакция издательского дома «Коммерсантъ» отказывается от сотрудничества с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким и комиссией по этике верхней палаты парламента.

Об этом говорится в официальном заявлении ИД, опубликованном 21 марта на сайте «Коммерсанта»: «Редакция ИД «Коммерсантъ» удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими. Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости». В издании уточнили, что «ставят точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаются иных этических взглядов».

Напомним, ранее медиахолдинг РБК заявил об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за того, что комиссия по этике «не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм».

Справка:

Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.


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