«Коммерсантъ» отказывается от общения со Слуцким и комиссией по этике Госдумы после секс-скандала

Редакция издательского дома «Коммерсантъ» отказывается от сотрудничества с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким и комиссией по этике верхней палаты парламента.

Об этом говорится в официальном заявлении ИД, опубликованном 21 марта на сайте «Коммерсанта»: «Редакция ИД «Коммерсантъ» удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими. Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости». В издании уточнили, что «ставят точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаются иных этических взглядов».

Напомним, ранее медиахолдинг РБК заявил об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за того, что комиссия по этике «не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм».