Еще
23:54 21.03.2018
Пришлите свою новость!
23:31
Бывшему президенту Франции предъявлены обвинения, пока он останется на свободе
23:06
Воробьев – «кхыть!»: «Злобная» девочка в розовом из Волоколамска покорила социальные сети
22:57
У метро «Девяткино» машина влетела в магазин косметики
22:28
«Коммерсантъ» отказывается от общения со Слуцким и комиссией по этике Госдумы после секс-скандала
22:15
Смертельное ДТП в Ломоносове: от машины осталась рама, остальное разлетелось
22:08
«Рыбацкое» проверяли полтора часа
21:57
ФРС США повышает ставку впервые в этом году: доллар может подорожать
21:53
Почти 500 домов на юго-западе Петербурга ждут тепла
21:49
Андрей Макаревич поставил россиян перед выбором в новом клипе
21:39
Telegram продолжит защищать свободу информации в Страсбурге
21:12
РБК отзывает журналистов из Госдумы после отказа наказать Слуцкого за домогательства
21:04
«Увидеть невидимое» - Спас на крови пошел вслед за Исаакием
21:03
СМИ: В центре Москвы обрушилось здание
20:55
«Рыбацкое» закрыли на провеку
20:29
Вышли дневники Ольги Берггольц периода большого террора — впервые без купюр
20:22
Главный синоптик Петербурга обещает настоящую весну к концу апреля
19:40
В Волоколамске толпа набросилась на чиновников после массового отравления детей
19:30
Полиция Киева задержала митингующих у здания правительства Украины
19:29
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 марта
19:19
В России расселено 10,63 млн кв.м аварийного жилья
19:09
CNN: Трамп взбешен утечкой в СМИ информации о совете не поздравлять Путина
18:54
СК усмотрел умысел во взрыве дома в Мурманске
18:50
Легковушки и фура полностью перекрыли Рябовское шоссе
18:42
Петербургские автозаводы в феврале увеличили выпуск в два раза
18:37
Греф не получал предложений войти в новый состав правительства
18:30
При пожаре в Ломоносовском районе спасли стаю псов
18:22
Петростат: Петербуржцы перестали экономить на еде
18:17
В Петербурге начало расти количество операций по пересадке органов
18:12
Россия отказалась называть обвинениями свои претензии по делу Скрипаля
18:08
Песков о перспективах отставки Лаврова: Давайте поздравим его с днем рождения!
18:04
В Петербурге проведут детские мероприятия, несмотря на эпидемию
17:55
Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов
17:50
Subaru позволила прицениться к новому Outback
17:45
Слившие мазут в Сосновку могут получить до пяти лет
17:32
Манчини женится во второй раз
17:26
Мнение: новостройки по "новым" правилам будут изначально дороже на 5-8%
17:22
Суд отменил решение об освобождении совладельца «Юлмарта» из-под стражи
17:17
Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину
17:13
Нарусова упрекнула Мединского в отсутствии нравственности
17:03
Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание
16:59
Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого
16:55
Москва обвинила Лондон в организации нападения на Скрипаля
16:51
В Россию не пустят иностранных спонсоров терроризма
16:47
Снегоуборщик устроил ДТП в центре Петербурга
16:41
Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов
16:37
Совы на передержке
16:34
Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске
16:29
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО
16:24
В Пулково из заграничных посылок вытащили «колотушку» и «яйцо»
16:18
Петербургского анархиста обвинили в участии в террористистическом сообществе
16:15
Комитет по здравоохранению составил рейтинг петербургских больниц по объемам оказания ВМП
16:10
Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум
16:07
Город может помочь "Теплосети Санкт-Петербурга" деньгами
16:00
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Томском, есть жертвы
15:54
СМИ анонсировали уход Лаврова с поста министра иностранных дел
15:49
МИД РФ назвал действия Лондона по делу Скрипаля "низкопробным триллером"
15:43
Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%
15:25
Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов приходить в МИД
15:20
После визита прокуратуры на даче Кречева досками заколотили двери и окна
15:19
«Не садитесь на корабль»: вышел тизер нового сериала по Джорджу Мартину
15:16
Финская полиция безопасности следит за российской разведкой
15:11
Македония продлила безвизовый режим для россиян
15:07
«Фонтанка» ищет корреспондента и smm-редактора
15:06
За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии
15:00
Что происходит на рынке апартов?
14:54
На реставрацию интерьеров Соборной мечети выделено 19 млн рублей
14:42
Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля
14:36
Все визовые центры Польши в России временно закроются
14:32
Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
21.03.2018 21:57

ФРС США повышает ставку впервые в этом году: доллар может подорожать

Федеральная резервная система (ФРС) США на первом заседании в 2018 году приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25% — до 1,5-1,75%.

Как пишет 21 марта РБК, это было первое заседание ФРС не только в этом году, но и под председательством нового главы Джерома Пауэлла. Впрочем, от смены руководства политика американского финансового регулятора не меняется. Это уже шестой подъем ставки с декабря 2015-го — в предыдущий раз она выросла на 0,25% в декабре 2017-го. Сегодняшнее решение было ожидаемым. 

Эксперты говорят, что теперь можно ожидать укрепления курса доллара и снижения курсов валют развивающихся стран (в том числе, рубля). Также может незначительно упасть курс нефти, что также негативно отразится на российской валюте. Однако резких изменений аналитики не прогнозируют. Тем более, что Банк России планирует, наоборот, продолжать снижение ставок — уже 23 марта, как сообщалось ранее, она может упасть до 7%.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
20.03.2018 10:38

Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей

16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24

Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФРС США повышает ставку впервые в этом году: доллар может подорожать
Петростат: Петербуржцы перестали экономить на еде
На кассах магазинов могут начать выдавать наличные при использовании Visa
ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей
Госдолг США установил абсолютный рекорд в 21 триллион долларов
Курс рубля начал падать
Google обрушил стоимость биткоина
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта
Центробанк готовит снижение ключевой ставки
Россияне лишились 55 млрд из-за непонимания пенсионной реформы
Обрушат ли рубль американцы
Законодательная криптовалютная коррупция
В банк - после скана сетчатки глаза
Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Экономическое штормовое предупреждение
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Воробьев – «кхыть!»: «Злобная» девочка в розовом из Волоколамска покорила социальные сети

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Совы на передержке

Как менялся балет: объясняем на пальцах

Новости компаний
ГК «Эталон»
20.03.2018 10:38
Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей
16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
ГК «КВС»
15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
«Главстрой-СПб»
14.03.2018 13:55
ЖК Северная долина аккредитован еще одним банком
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и банк «ДельтаКредит» (Группа Societe Generale) подписали соглашение о сотрудничестве в области ипотечного кредитования
ГК «Эталон»
14.03.2018 11:58
Еще один банк аккредитовал два жилых комплекса от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), включив в программу ипотечного кредитования 13 корпусов квартала «Галактика» и ЖК «Дом на Блюхера».
ГК «КВС»
06.03.2018 12:40
Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино
Партнер компании «КВС» банк ВТБ аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45
ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.