ФРС США повышает ставку впервые в этом году: доллар может подорожать

Федеральная резервная система (ФРС) США на первом заседании в 2018 году приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25% — до 1,5-1,75%.

Как пишет 21 марта РБК, это было первое заседание ФРС не только в этом году, но и под председательством нового главы Джерома Пауэлла. Впрочем, от смены руководства политика американского финансового регулятора не меняется. Это уже шестой подъем ставки с декабря 2015-го — в предыдущий раз она выросла на 0,25% в декабре 2017-го. Сегодняшнее решение было ожидаемым.

Эксперты говорят, что теперь можно ожидать укрепления курса доллара и снижения курсов валют развивающихся стран (в том числе, рубля). Также может незначительно упасть курс нефти, что также негативно отразится на российской валюте. Однако резких изменений аналитики не прогнозируют. Тем более, что Банк России планирует, наоборот, продолжать снижение ставок — уже 23 марта, как сообщалось ранее, она может упасть до 7%.