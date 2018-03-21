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21.03.2018 21:53

Почти 500 домов на юго-западе Петербурга ждут тепла

Прохудившаяся труба лишила полноценного отопления несколько сотен домов в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Ждать потепления в квартирах предстоит больше суток.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике Смольного, в 17.45 21 марта во время планового объезда бригада заметила парение на проспекте Стачек, 98. Ремонта потребовал трубопровод метрового диаметра, который принадлежит «Теплосети Санкт-Петербурга». 

Сотрудники компании обеспечили меры безопасности и, чтобы предотвратить прорыв кипятка, приступили к ремонтным работам, уточнили в «Теплосети».

В комитете рассказали, что лопнувший трубопровод обеспечивает теплом 471 здание в Кировском и Красносельском районах города. Заменить поврежденный участок магистрали планируют к полуночи 22 марта. На время работ отопление в квартиры будет поступать по пониженным параметрам, горячую воду обещают не отключать. 

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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