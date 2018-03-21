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21.03.2018 21:39

Telegram продолжит защищать свободу информации в Страсбурге

Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение Мещанского суда Москвы, который оштрафовал мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. 

Об этом сообщил 21 марта «Ведомостям» юрист организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы Telegram в ЕСПЧ. В жалобе указано, что решение Мещанского суда «нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека». ФСБ требовала доступ к переписке пользователей, однако даже не предоставила судебных актов, которые бы разрешали доступ, и не установила гарантий безопасности информации. Отметим, ФСБ требовала прислать секретные ключи к переписке пользователей на e-mail пресс-службы

Напомним, Верховный суд РФ на заседании 20 марта отклонил иск мессенджера к Федеральной службе безопасности. Соцсеть требовала отменить приказ ведомства о раскрытии ключей от переписки пользователей.

Справка:

В декабре 2017 года Telegram был оштрафован за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Теперь мессенджеру может грозить блокировка на территории России.

Такие полномочия ФСБ получила, благодаря серии законов, которые называют «пакетом Яровой» — по имени одного из авторов, депутата Ирины Яровой. Эти законы также обязывают провайдеров и сотовых операторов хранить данные пользователей.


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