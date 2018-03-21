РБК отзывает журналистов из Госдумы после отказа наказать Слуцкого за домогательства

Журналисты РБК прекращают работу в Госдуме с 21 марта. Об этом заявила соруководитель объединенной редакции издания Елизавета Голикова.

Такое решение принято после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. «Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — подчеркнула Голикова. В верхней палате российского парламента прекращают работу журналисты всех редакций РБК — сайта, телеканала, газеты, журнала.

«Отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности — она продолжит в полном объеме публиковаться РБК в интересах аудитории медиахолдинга», – уточняется в заявлении компании.

Напомним, ранее комиссия Государственной думы по этике «не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм».