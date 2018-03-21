СМИ: В центре Москвы обрушилось здание

В центре Москвы, на улице Трубной, дом 31, частично обрушилось здание. Как передают столичные СМИ, оно находилось на реконструкции.

Как сообщил источник ТАСС, в инциденте пострадали трое человек. Однако в МЧС Агентству городских новостей «Москва» заявили, что сведений о пострадавших у них нет. Площадь обрушения, по предварительным данным, составляет 80 кв. м. «Известия» сообщали, что в здании располагается школа, однако РИА Новости пишет об «административном здании», в котором обрушилась кровля. По информации агентства, люди не пострадали — разбиты только четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом.