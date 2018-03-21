Воробьев – «кхыть!»: «Злобная» девочка в розовом из Волоколамска покорила социальные сети

Жители подмосковного Волоколамска устроили бунт после массового отравления детей, в котором обвинили выбросы с мусорного полигона. Героиней стала девочка, одним жестом показавшая, что может ждать областного губернатора.

В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который приехал к больнице, куда были госпитализированы якобы отравленные газом с полигона, и угодил в толпу разъяренных жителей.

Пользователи оценили жесты и мимику и предложили свои варианты ситуаций, которые они охарактеризуют как нельзя ярче. Не остался в стороне и главный оппозиционер страны Алексей Навальный. Политик в Twitter написал, что знает, как зовут героиню, и что Таня «выступала там на всех митингах».

Девочку-мем из Волоколамска зовут Таня. Она, кстати, там и на всех митингах выступала. Таня крутая, будь как Таня. pic.twitter.com/sNf3xfRt7o — Alexey Navalny (@navalny) 21 марта 2018 г.

Активность девочки подтвердила и её мать, которую зовут Татьяна. В разговоре с журналистами «Говорит Москва» govoritmoskva.ru/news/154506/ она рассказала, что дочь неоднократно была на акциях протеста и «прониклась негодованием», однако против губернатора лично ничего не имеет. Так что жизни и здоровью Андрея Воробьева, несмотря на эмоциональный жест, ничего не угрожает. По словам женщины, губернатор удостоился того же движения, которое дочь делает, играя с котами.

«У нас два кота, они с ними играют, и у них есть определённые танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: «Кхыть!». Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет. Своё отношение, может быть, выразила», – объяснила она. Впрочем, для фантазии пользователей соцсетей это помехой не стало: они пишут стихи, вспоминают «Игру престолов» и мечтают о том, что девочка возглавит хотя бы Подмосковье.

В розовом крошка к больнице пришла

Злобно по шее рукой провела

Не было слышно ни крика, ни стона

Нет в Подмосковье теперь Воробьева — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 21 марта 2018 г.

что произойдет с твоими любимыми героями в новом сезоне Игры Престолов pic.twitter.com/aCQ4p0VxaP — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 21 марта 2018 г.

Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья! — Представься , мразь (@davnch) 21 марта 2018 г.

Больше 50 детей попали с отравлением в больницу Волоколамска. В ухудшении их самочувствия горожане обвиняют расположенный поблизости мусорный полигон Ядрово, где произошел выброс сероводорода. Роспотребнадзор превышения вредных веществ в Волоколамске не выявил. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Губернатора Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова, приехавших в больницу, едва не растерзала возмущенная толпа. От лечебного учреждения протестные акции переместились непосредственно к полигону Ядрово. Собравшихся пыталась разогнать полиция, пишет «Говорит Москва».