«Увидеть невидимое» - Спас на крови пошел вслед за Исаакием

В Спасе на крови 21 марта состоялась презентация экскурсионного маршрута для слепых и слабовидящих посетителей. Аналогичный маршрут уже более года действует в Исаакиевском соборе.

Чуть больше года назад Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» представил свой экскурсионный маршрут для незрячих и слабовидящих людей, в создании которого помогли специалисты Городской библиотеки для слепых и слабовидящих. Теперь аналогичный маршрут открыт в Спасе на крови.

Важной особенностью этих маршрутов является то, что памятники могут посещать незрячие и слабовидящие люди не в составе экскурсионных группа, а самостоятельно или с сопровождающим. То есть прекрасные памятники стали доступны для индивидуального туризма незрячих людей из разных уголков страны и не только.

Незрячему человеку надо построить маршрут таким образом, чтобы сначала он мог оценить расположение памятника относительно других объектов в пространстве, потом в целом «увидеть» его — ощупать, буквально «обнять руками» макет здания, причем макет создается, учитывая восприятие незрячего человека. Потом важно узнать — прощупать, ощутить на кончиках пальцев — из каких материалов — камней, мозаики — создана красота. Соотнести фрагменты декора с внутренним объемом здания. Пальцы движутся медленно. Человек ощупывает материал, а также считывает брайлевский текст.

Таких точек несколько — все они расположены внутри по периметру здания, то есть незрячий идет по маршруту от точки к точке, постепенно узнавая Спас на крови. Основу маршрута составляют рельефно-графические изображения элементов внутреннего убранства храма, макеты собора и сени над местом смертельного ранения императора Александра II. Незрячий человек идя по маршруту, слушает аудиогид, если в Исаакии тот говорит голосом экс-директора Николая Бурова, то в Спасе — голосом другого заслуженного артиста России, начальника концертного отдела Исаакия Виталия Гордиенко.

Макет Спаса создали Ольга Петровская и Александр Зыбин. Главный художник и художник-постановщик театра «ТриЧетыре» (бывший театр «Куклы»), который позиционирует себя, как доступный театр – для маломобильных, слабослышащих, слабовидящих зрителей и для всех вообще. Для Ольги и Александра — это уже седьмой макет петербургских архитектурных памятников, созданный для слабовидящих людей. Их Петропавловку, Адмиралтейство, Екатерининский дворец, здание музея Суворова можно увидеть в библиотеке для слепых, собственно в Екатерининском дворце, где создан аналогичный маршрут, и в музее Суворова.

Ольга Устинова, директор Городской библиотеки для слепых и слабовидящих, пояснила, что сейчас библиотека работает не только с городскими, но и региональными музеями, создает тактильные выставки по литературным произведениям. К Петербургскому культурному форуму-2018 готовят, например, грандиозную выставку из двенадцати объектов «Руслан и Людмила».