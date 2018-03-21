Главный синоптик Петербурга обещает настоящую весну к концу апреля

Стабильная теплая погода не придет в Петербург раньше конца апреля, считает главный синоптик города Александр Колесов. До этого времени весна будет заглядывать эпизодически.

Как сообщил Колесов 21 марта, среднемесячная температура апреля слегка превысит норму, но морозные ночи отступают неохотно. Столбик термометра в отдельные сутки будет опускаться до минус восьми градусов. Днем в первой половине месяца воздух в можеть прогреться до плюс восьми, изредка – до 10-15.

Сбросить верхнюю одежду вряд ли скоро получится. Середину месяца отметит волна холода, и лишь к концу апреля средняя дневная температура стабильно перешагнет за десять градусов, а временами порадует отметкой в +16.

Апрельских дождей в Петербурге будет немного, в основном повластвует антициклон.