В Волоколамске толпа набросилась на чиновников после массового отравления детей

Жители подмосковного Волоколамска устроили стихийный митинг на пороге больницы, куда привезли отравленных детей. Глава района получил по голове и лишился очков, а губернатора закидали снежками.

Как сообщает 21 марта RTVI, к больнице вышли больше полутора тысяч протестующих против мусорного полигона «Ядрово», выброс сероводорода с которого мог стать причиной отравления детей. Перед собравшимися выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава города Евгений Гаврилов. Ранее Воробьев призывал отправить пострадавших на отдых, но нужных слов для разъяренной толпы на месте, по всей видимости, подобрать не смог.

Успокоить людей не удалось и Гаврилову. Главу района затащили в толпу, ударили по голове и сломали очки, пишет «Сноб» со ссылкой на митингующих. Другие участники рассказывают, что «помятый» Гаврилов отделался только оторванным капюшоном. Губернатору Подмосковья удалось проскочить в больницу под гневные крики, но без повреждений. Однако на выходе из здания досталось и ему. В Воробьева, который не снизошел до разговора с жителями, сначала «полетели снежки», а потом «прилетел» и удар по голове, пишет журналист «Коммерсанта» Александр Черных в своем телеграм-канале. Снежками забрасывают и следящих за порядком полицейских.

Ранее стало известно, что больше 50 детей из разных школ Волоколамска 21 марта обратились за помощью в местную больницу. Врачи диагностировали у них отравление. Причиной этого мог стать выброс сероводорода на мусорном полигоне Ядрово.

Проверку по фактам отравлений проводит прокуратура и Следственный комитет. Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске.

Полигон Ядрово был запущен в 2008 году. В марте 2018 года местные жители начали протестовать против него, жалуясь на постоянный резкий запах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил «избавиться от вони» с Ядрово в течение трех месяцев.