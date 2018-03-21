Полиция Киева задержала митингующих у здания правительства Украины

Полиция задержала семь митингующих, выступающих за отставку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которые в ходе акции у здания кабинета министров заблокировали проезжую часть, сообщила 21 марта пресс-служба полиции Киева.

"При попытке освободить проезжую часть возникла потасовка (между полицейскими и митингующими. – Ред.). После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

По данным ведомства, правоохранители составили административные протоколы на нарушителей по статье "Мелкое хулиганство", а также "Нарушение порядка организации и проведения митингов".