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21.03.2018 19:29

«Фонтанка» за 60 секунд — 21 марта

Поствыборный тормозной путь продолжается. Математик рассказывает, как проверить честность подсчета голосов избирателей с помощью матметодов.

Если хочешь что-нибудь испортить, легализуй это. Объясняем, что будет, если крипто по-русски выведут из сумрака.

Город готов финансово вложиться в реконструкцию «Теплосети», а когда-то подумывал купить. Правильно, зачем резать кабанчика целиком ради миски борща.

У бизнесменов все меньше претензий к «ночному губернатору» Барсукову. Воды-то сколько утекло.

Анализ ситуации в «Зените». Нас просят постоять за него. Мы-то постоим, а вот команда готова побегать?

Балет. Объясняем на пальцах, что прилично, а что нет. Много картинок.

Рассказываем, куда слетать на весенние каникулы так, чтобы силы и деньги остались и на летнее путешествие.

Сходили в гости к совам, отобранным у уличных фотографов. За такие глаза стоило драться.

 

 

 


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21.03.2018 09:00
В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE
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