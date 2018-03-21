CNN: Трамп взбешен утечкой в СМИ информации о совете не поздравлять Путина

Президент США Дональд Трамп взбешен утечкой в СМИ информации о том, что его советники не рекомендовали ему поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах.

Об этом 21 марта сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. Источник CNN добавил, что Трамп пытался выяснить, кто именно раскрыл эту информацию, с учетом того, что доступ к соответствующим документам имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации.

Глава администрации Джон Келли, как сообщает CNN, также крайне недоволен произошедшей утечкой и намерен поднять вопрос об этом, сейчас его помощники пытаются выяснить, кто стоит за передачей информации журналистам.

Как писала "Фонтанка", газета The Washington Post сообщила, что Трамп не прислушался к помощникам по нацбезопасности, которые советовали ему не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

По данным газеты, накануне перед телефонным разговором советники, курирующие вопросы нацбезопасности, представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Газета сообщает, что Трамп также решил не прислушиваться к словам помощников, которые призвали его в ходе телефонного разговора обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

20 марта Трамп позвонил Путину и поздравил его с победой на выборах. Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Трамп и Путин также обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Звонок российскому лидеру вызвал возмущение многих политиков. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы".

Президентские выборы прошли в России 18 марта. По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,69 процента голосов россиян. Это больше половины всех граждан РФ, обладающих правом голоса.