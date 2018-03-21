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21.03.2018 18:54

СК усмотрел умысел во взрыве дома в Мурманске

 

Основной причиной случившегося в жилом доме в Мурманске Следственный комитет назвал умышленное повреждение газового оборудования. Об этом 21 марта ведомство сообщает в официальном телеграм-канале.

По версии следствия, испортить оборудование мог житель квартиры, которая накануне стала эпицентром взрыва в пятиэтажке на улице Свердлова, 6/1. Эту версию следователи отрабатывают как приоритетную. СМИ также писали, что на странице одного из жителей дома была выложена запись, где он назвал вторник последним днем своей жизни. Сообщение «10 июля 1998 – 20 03 2018» было опубликовано за два часа до ЧП. Вице-губернатор области Алексей Тюкавин заявил, что версию суицида пока не рассматривают, пишет ТАСС.

Сегодня возбужденное по факту взрыва уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью: в больнице скончался один из пострадавших.

Взрыв газа в жилом доме произошел 20 марта в квартире на четвертом или пятом этаже. В результате обрушились часть крыши, перекрытий и стены здания со второго по пятый этаж. Погибли двое мужчин 34 и 48 лет и девушка 18 лет. Травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе ребенок.


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