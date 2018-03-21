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21.03.2018 18:42

Петербургские автозаводы в феврале увеличили выпуск в два раза

 

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в феврале 2015 года выпустили 50,4 тысячи автомобилей, что ровно в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

Всего за два месяца 2018 года с конвейеров сошло 58,9 тысячи машин, что на 17% выше показателей января – февраля 2017 года. Таким образом, концернам удалось побить январский рекорд по темпам роста, когда производство увеличилось на 29%.

Впрочем, по мнению экспертов, в дальнейшем рост замедлится — из-за высокой базы прошлого года. По оценке директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, в первом объем выпуска увеличится до 10 – 15%.


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