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21.03.2018 18:37

Греф не получал предложений войти в новый состав правительства

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не получал предложений войти в новый состав правительства России. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах общественного совета при Минэнерго 21 марта.

«Нет, конечно, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Греф говорил журналистам, что считает позитивом для экономики окончание политической неопределенности после выборов, пишет RNS. По его словам, важным событием также будет объявление состава нового правительства, которое произойдет в мае.

«Я думаю, эти два события очень важны для экономики в целом. На мой взгляд, это абсолютный позитив», — подвел итог Греф.

После инаугурации президента РФ автоматически уходит в отставку федеральное правительство. Избранный на новый президентский срок Владимир Путин 18 марта заявил, что начинает думать о перестановках в российском кабинете министров.


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ГК «КВС»
21.03.2018 16:04
ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта
С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС» предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.03.2018 15:00
Любимые блюда от «Шоколадницы» на рейсах авиакомпании «Россия»
Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу – возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница».
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
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27.02.2018 17:30
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19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
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Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
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