Греф не получал предложений войти в новый состав правительства

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не получал предложений войти в новый состав правительства России. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах общественного совета при Минэнерго 21 марта.

«Нет, конечно, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Греф говорил журналистам, что считает позитивом для экономики окончание политической неопределенности после выборов, пишет RNS. По его словам, важным событием также будет объявление состава нового правительства, которое произойдет в мае.

«Я думаю, эти два события очень важны для экономики в целом. На мой взгляд, это абсолютный позитив», — подвел итог Греф.

После инаугурации президента РФ автоматически уходит в отставку федеральное правительство. Избранный на новый президентский срок Владимир Путин 18 марта заявил, что начинает думать о перестановках в российском кабинете министров.