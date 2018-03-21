Петростат: Петербуржцы перестали экономить на еде

Продажи продуктов питания в Петербурге снова начали расти, следует из материалов Петростата, опубликованных 21 марта.

В феврале 2018 года ретейлеры продали продовольствие на 36,5 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 3,3% больше, чем за тот же период годом ранее. В январе показатель составлял 34,9 млрд рублей, что на 2,2% больше по сравнению с январем 2017-го. Для сравнения: на протяжении всего 2017 года траты на еду сокращались: снижение составило 4,5%.

Продажи непродуктовых категорий, которые прежде росли (+7,3% в 2017 году), начали падать. В январе — на 24,5%, до 102,7 млрд рублей, в феврале — на 7,4%, до 99,4 млрд рублей.

В итоге общий оборот розницы в Северной столице в феврале составил 98,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% больше, чем в феврале 2017 года. За первые два месяца продажи ретейлеров достигли 200,9 млрд рублей, что на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Оборот общественного питания в феврале 2018 года составил 5,6 млрд рублей, увеличившись на 4,3% к февралю 2017 года, в январе – феврале рестораторы заработали 11,3 млрд рублей, увеличив выручку на 6,6% к прошлому году.