Россия отказалась называть обвинениями свои претензии по делу Скрипаля

Глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия не обвиняет никого в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он заявил на брифинге для послов иностранных государств 21 марта.

Как пишет «Лента.ру», Ермаков пояснил, что, говоря о «химико-технологическом потенциале Чехии, Швеции и некоторых других государств», российские официальные лица лишь констатировали факт того, что исследования в этой области широко распространены во всем мире. «Просьба не расценивать это как претензии к нашим партнерам», — заявил представитель МИД.

Также он сообщил, что отравление Скрипалей – «очередная грубо сфальсифицированная и противоправная авантюра». Ермаков не исключил, что Великобритания сама ее срежиссировала.

17 марта Мария Захарова заявила, что в стране никогда не велись исследования химического оружия под кодовым названием «Новичок». Она добавила, что «это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на Западе», и назвала пять стран в списке наиболее вероятных мест происхождения токсина.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

В связи с отравлением Скрипаля Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого прекращена деятельность Британского совета. Москва отрицает все обвинения и требует доступ к материалам расследования дела.