Песков о перспективах отставки Лаврова: Давайте поздравим его с днем рождения!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать внимания на спекуляции в СМИ на тему отставки министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Его слова в среду, 21 марта, приводит Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. «Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» — предложил Песков.

Ранее в этот день канал RTVI сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства. Как сообщили изданию близкие к МИД источники, отставка министра с претензиями к его работе не связана. Наоборот, Лавров продолжает руководить внешнеполитическим ведомством по настоятельной просьбе Владимира Путина. Лавров якобы устал и давно хотел уйти, но согласился доработать до президентских выборов. Впрочем, выхода на пенсию от него не ждут. Не исключается, что он займёт почётную должность в Совете Безопасности России.

Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Японский коллега поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча.

Должность министра иностранных дел России Лавров занимает с марта 2004 года. До этого, в период с 1994 по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Процедура автоматической ротации правительства начнется после инаугурации нового президента, избранного 18 марта 2018 года.