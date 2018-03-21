Восемь человек арестованы по делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга

Пять районных судов Петербурга рассмотрели ходатайства о мере пресечения в отношении десяти подозреваемых в аферах в автосалонах. Восемь из них на два месяца изолированы от общества.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 21 марта следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в отношении 15 фигурантов уголовного дела о преступном сообществе, обманывавшем покупателей автомобилей мелким шрифтом в договорах. До 19 мая в следственный изолятор отправились восемь человек, одну из возможных соучастниц отпустили под залог в размере полумиллиона рублей, ещё одну подозреваемую освободили в зале суда.

Рассмотрение ещё пяти ходатайств, в том числе в отношении Орхана Фарзалиева, которого считают руководителем аферы, отложены. Обвинение никому из них не предъявлено.

Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено 20 марта. Его объединили ещё с семью делами, возбужденными с февраля по март. По версии следствия, на протяжении четырех лет покупателей обманывали в четырех автосалонах города, заработав на их невнимательности больше миллиона рублей.

Официальный комментарий МВД РФ

«Фонтанка» писала, по каким адресам искать автосалоны-мошенники. Схема, по которой они работали, также неоднократно описывалась. Предполагается, что жертвами становились в основном покупатели бюджетных машин. Они оплачивали задаток или всю сумму, а потом узнавали, что именно их машины в автосалоне нет, зато есть похожая, но дороже. Возмущение гасили мелким шрифтом в подписанном договоре.