Британия и Россия ворошат могилы

Отец экс-разведчика в эфире «Пусть говорят» пожимает руку предполагаемому убийце, Лондон ищет след Москвы еще в 14 смертях, а Минобороны считает создателя «Новичка» пособником террористов.

Обоюдное изгнание дипломатов меркнет перед информационной войной, развернутой Россией и Великобританией. Шпионский скандал благодаря смекалке телевизионщиков вернулся в ту точку, с которой более десяти лет стартовал. Убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко преподнесено как провокация Запада. В Британии ток-шоу с Первого канала не смотрят и, кажется, готовы эксгумировать тела выходцев из России для подтверждения версии американской разведки о системном выписывании Москвой смертных приговоров перебежчикам.

Почти сорок минут гостей «Пусть говорят» готовили к моменту, для которого, сложилось впечатление, передача и снималась. Из-за кулис вышел 79-летний Вальтер Литвиненко, отец отравленного в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, и пожал руку депутату Госдумы Андрею Луговому – официальному обвиняемому в убийстве. Они даже немного обнялись. Брат погибшего, Максим Литвиненко, к единению с Луговым приобщился.

Из сценки телевизионщики постарались сделать сенсацию, и, наверное, она удалась.

Фрагменты эфира/"Пусть говорят"/YouTube

Александр Литвиненко, друг Бориса Березовского, нещадно критиковавший политику Кремля, умер в ноябре 2006 года от отравления ядовитым полонием-210.

Вальтер Литвиненко длительное время придерживался официальной версии с участием Лугового.

«Рука Москвы достала его в Лондоне, где он был так счастлив», – говорил он.

Литвиненко-старший тоже переехал на постоянное место жительства в Европу, обосновался в Италии, не жалел оскорбительных эпитетов для Владимира Путина, существовал, как говорят, на деньги Березовского.

Когда у олигарха начались собственные сложности, Вальтер Александрович впал в нищету, и в начале 2012 года публично покаялся и попросился на родину. В декабре 2012-го он поднялся на борт самолета в римском аэропорту и сошел, прощенный, в Домодедово.

После возвращения пенсионера было не узнать. Он стал завсегдатаем телепередач, хвалил Владимира Путина, называл сына предателем, а к вышедшему 20-го марта «Пусть говорят» подготовил версию, которая целиком и полностью совпадает с официальной позицией Москвы о якобы проведенной западными спецслужбами провокации. По словам Литвиненко-старшего, он сразу после смерти сына узнал, что к отравлению причастен ученый-ядерщик Александр Гольдфарб, сподручный Березовского и, по утверждению Вальтера Александровича, – сотрудник ЦРУ.

Как вспоминал отец Литвиненко, сразу после смерти сына жена Гольдфарба якобы ему сказала, плача:

«Walter, Walter! Alex kill Alexander, – пересказал Вальтер. – Алекс – это Гольдфарб».

Аудитория ток-шоу приняла рассказ пенсионера на веру и на ура. Телеведущий Андрей Караулов, заявленный главным экспертом по международным проблемам России, назвал откровение сенсационным и пожелал, чтобы Запад увидел этот отрывок передачи.

Александр Гольдфарб живет в настоящее время в Нью-Йорке. В свое время именно он организовал побег Александра Литвиненко из России.

В Великобритании о случае 2006 года сейчас говорят мало, только контекстуально. Связано это с тем, что и свежей повестки хватает. После того, как 4 марта с признаками отравления на скамейке в Солсбери были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон официально предъявил претензию Кремлю и потребовал предоставить информацию о запасах нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР. Москва отказалась.

13 марта в Британии нашли тело Николая Глушкова – еще одного беженца, многолетнего союзника Бориса Березовского. Скотланд-Ярд считает, что Глушков скончался от сдавливания шеи. Зарубежная пресса писала о собачьем поводке. По одной из версий, к смерти привела секс-игра. Расследование ведет контртеррористическое подразделение.

«Смерть господина Глушкова рассматривается как убийство», – уточняет полиция.

Издание Express два дня назад со ссылкой на собственные источники сообщило, что Лондон рассматривает вероятность эксгумации тел умерших при неясных обстоятельствах россиян. В статье упоминается еще один партнер Березовского – Бадри Патаркацишвили, который скончался в графстве Суррей в 2008-м. Ему было 52 года.

«Полиция никогда не проводила токсикологическую экспертизу Бадри. Просто заявила о его проблемах с сердцем и сердечном приступе, хотя за день до смерти он был в полном порядке», – приводит Express слова неназванного друга Патаркацишвили.

Вторым покойным, тело которого может быть эксгумировано, назван 43-летний Александр Перепеличный.

Как следует из переписки официальных лиц Великобритании, в настоящее время под сомнение поставлена причина смерти 14 выходцев из России.

Глава парламентского комитета внутренних дел Британии Иветт Купер после случая со Скрипалем направила главе МВД Эмбер Радд письмо, в котором предложила вместе с министром иностранных дел Борисом Джонсоном вернуться к отчету Национального криминального агентства. Английской полицией 14 смертей сочтены естественными, но разведка США определяла их как «потенциально связанные с российскими властями».

Эмбер Радд ответила парламентарию с осторожностью:

«Правительство серьезно относится ко всем предположениям о вмешательстве иностранного государства в убийства на территории Великобритании. Насколько вам известно, следствие пока не нашло доказательств грязной игры».

Радд сообщила, что хотела бы сосредоточиться на расследовании и через несколько недель дать исчерпывающие ответы.

Издание Buzzfeed в июне 2017 года писало, что американцы уведомили британское правительство о подозрениях в том, что информатора западных спецслужб Александра Перепеличного предположительно убили по приказу из России. Его тело нашли в графстве Суррей в 2012 году.

В список из странных смертей, безусловно, вошли Борис Березовский и Александр Литвиненко.

Государства катят дипломатический поезд под откос и в обмене репликами по делу Сергея Скрипаля. Директор Департамента контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков бросился сегодня в бой с шашкой наголо.

«Все более очевидно, что нападение на Скрипалей – это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная и противоправная авантюра».

Заодно дипломат обвинил Британию в неспособности обеспечить защиту от теракта на своей территории. Версию о возможной причастности Запада к отравлению Скрипаля выдвинул и один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк, живущий в России.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова тоже проявила познания в химическом оружии. Наиболее вероятными источниками происхождения нервно-паралитического отравляющего газа, примененного к Скрипалю, назвала Великобританию, США, Чехию, Швецию и Словакию и заявила, что в СССР никогда не разрабатывалось вещество с наименованием «Новичок».

На ее слова отреагировал соразработчик «Новичка» Вил Мирзаянов. В комментарии РБК c он выразил уверенность, что Лондон наверняка узнает историю яда, которым был отравлен Скрипаль.

Мирзаянов считает, что в Солсбери применили бинарный вариант яда, когда при смешивании двух компонентов получается боевое вещество А-232. Для их соединения необходим третий компонент – промотор, происхождение которого уникально. Специалисты после изучения промотора однозначно могут сказать, в какой стране он изготовлен. По словам Мирзаянова, у Лондона уже есть образец «Новичка» с новочебоксарского комбината.

От заявления Мирзаянова раскрылись новые таланты у сотрудников Министерства обороны России. Начальник войск химзащиты Игорь Кириллов, например, проявил себя неплохим следователем, дав уголовно-процессуальную оценку действиям ученого:

«Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму», — сказал Кириллов 21 марта.

Ученый отнесся к заявлению скептически, назвал слова военного глупостью, и пояснил, что находящаяся в открытом доступе формула бесполезна из-за отсутствия промотора.

Проявлением миролюбия можно было бы считать еще одно сегодняшнее сообщение Минобороны. Начальник Генштаба Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапарротти договорились о встрече. Это стало известно после телефонного разговора генералов по телефон. Само собой, по инициативе НАТО:

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности. Валерием Герасимовым поддержано предложение Кертиса Скапарротти о проведении личной встречи».

Современный настрой генерала Скапарротти примерно известен. Пять дней назад он докладывал Конгрессу США о положении дел в Европе и не жалел красок. Россия использует все аспекты государственной власти, чтобы разрушить международную инфраструктуру и особенно пытается подорвать НАТО, заявил генерал и особое место уделил пропаганде.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже не отмалчивается. 19 марта он встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и предельно четко охарактеризовал инцидент со Скрипалем и нежелание Москвы идти на контакт с военной точки зрения:

«Атака в Солсбери была первым случаем применения нервно-паралитического вещества на территории альянса. Ответ России демонстрирует явное пренебрежение международным миром и безопасностью. Мы по-прежнему призываем обеспечить полное раскрытие программы «Новичок» для организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мы отреагируем на безрассудное поведение России».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»