Слившие мазут в Сосновку могут получить до пяти лет

Больше тридцати тонн перемешанной с нефтью воды, которую выловили из реки на юго-западе Петербурга, стали основанием для уголовного дела. Тех, кто вынудил местных уток купаться в мазуте, ещё не нашли.

Как сообщает 21 марта прокуратура города, отходы в Сосновку слили через смотровой колодец ливневой сети, расположенный на проспекте Ветеранов – в двух километрах от выпуска в реку. Там обнаружили следы грузовиков, с которых могли быть сброшены нефтепродукты. Искать виновных будет Следственный комитет, куда направили материалы проверки.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды. Санкции этой статьи предполагают как штраф от ста до трехсот тысяч, так и до пяти лет лишения свободы.

Мазут был разлит по поверхности Матисова канала и впадающей в него Сосновки 15 февраля. Специалисты очистили воду от 36 тонн нефтеводяной смеси, а жители отмыли от неё местную утку. Поймать и осчастливить удалось только одну.