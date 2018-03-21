Еще
18:03 21.03.2018
Пришлите свою новость!
17:55
Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов
17:50
Subaru позволила прицениться к новому Outback
17:45
Слившие мазут в Сосновку могут получить до пяти лет
17:32
Манчини женится во второй раз
17:26
Мнение: новостройки по "новым" правилам будут изначально дороже на 5-8%
17:22
Суд отменил решение об освобождении совладельца «Юлмарта» из-под стражи
17:17
Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину
17:13
Нарусова упрекнула Мединского в отсутствии нравственности
17:03
Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание
16:59
Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого
16:55
Москва обвинила Лондон в организации нападения на Скрипаля
16:51
В Россию не пустят иностранных спонсоров терроризма
16:47
Снегоуборщик устроил ДТП в центре Петербурга
16:41
Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов
16:37
Совы на передержке
16:34
Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске
16:29
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО
16:24
В Пулково из заграничных посылок вытащили «колотушку» и «яйцо»
16:18
Петербургского анархиста обвинили в участии в террористистическом сообществе
16:15
Комитет по здравоохранению составил рейтинг петербургских больниц по объемам оказания ВМП
16:10
Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум
16:07
Город может помочь "Теплосети Санкт-Петербурга" деньгами
16:00
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Томском, есть жертвы
15:54
СМИ анонсировали уход Лаврова с поста министра иностранных дел
15:49
МИД РФ назвал действия Лондона по делу Скрипаля "низкопробным триллером"
15:43
Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%
15:25
Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов приходить в МИД
15:20
После визита прокуратуры на даче Кречева досками заколотили двери и окна
15:19
«Не садитесь на корабль»: вышел тизер нового сериала по Джорджу Мартину
15:16
Финская полиция безопасности следит за российской разведкой
15:11
Македония продлила безвизовый режим для россиян
15:07
«Фонтанка» ищет корреспондента и smm-редактора
15:06
За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии
15:00
Что происходит на рынке апартов?
14:54
На реставрацию интерьеров Соборной мечети выделено 19 млн рублей
14:42
Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля
14:36
Все визовые центры Польши в России временно закроются
14:32
Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане
14:27
Дети с заднего сиденья «указали» в Петербурге на водителя без прав
14:20
Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут в ночь на четверг
14:15
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов
14:10
Петербуржца заподозрили в растлении юной воспитанницы
14:04
На границах города и области идет облава на "левых" перевозчиков
13:59
В Петербурге несостоявшийся работник обещал взорвать Балтийский завод
13:54
Замначальника Дальневосточной таможни подозревают в многомиллионных взятках
13:50
Ford показал новый Fusion, а по-русски – Mondeo
13:46
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ
13:44
В Юсуповском дворце открыли выставку БГ-явлений
13:31
Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов
13:24
В больнице пациентке по ошибке вместо физраствора влили формалин - женщина в коме
13:20
Замшину остановили три ДТП, и все с общественным транспортом
13:16
Школьников Волоколамска госпитализировали из-за отравления газом
13:11
Полузащитник «Зенита» Паредес получает больше всех в РФПЛ
13:07
Греф предсказал новый рекорд выдачи ипотеки в 2018 году
13:03
Петербургские IT-проекты вышли в финал международного конкурса WSIS-2018
12:52
На Юго-Западе проведут «Эстафету трезвости» за 150 тысяч рублей
12:47
Смольный намерен раскрыть дворы между Галерной и набережной Адмиралтейского канала
12:38
В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка
12:34
По делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга задержано 19 человек
12:26
В Петербурге стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
12:22
Стрельба в школе под Курганом могла произойти из-за конфликта между школьниками
12:18
Дзюба — о своих недругах: Недавно появился человек, обошедший Карпина
12:14
Тушивший сигарету об икону житель Кубани заплатит 30 тысяч штрафа
12:12
Путин пожелал Михайловскому театру «громких премьер»
12:09
Посол Великобритании проигнорировал вызов в МИД РФ
12:04
Трамп поздравил Путина с переизбранием вопреки мнению своей команды
11:53
Проспект Ветеранов достроят почти за миллиард рублей
11:34
Сборную РФ по футболу более 5 часов проверяют на допинг
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
21.03.2018 17:32

Манчини женится во второй раз

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини планирует жениться во второй раз. Об этом 21 марта сообщает итальянское интернет-издание fcinter1908.it.

Новой избранницей Манчини стала Сильвия Фортини — его помощница по правовым вопросам. Отмечается, что Сильвия уже ответила согласием на предложение руки и сердца главного тренера «Зенита» и в ближайшее время отправится в Россию.

В первый раз Манчини был женат на Федерике Морелли. От этого брака у Манчини есть дочь Камилла и два сына — Филиппо и Андреа.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Манчини женится во второй раз
Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание
Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов
Полузащитник «Зенита» Паредес получает больше всех в РФПЛ
Дзюба — о своих недругах: Недавно появился человек, обошедший Карпина
Сборную РФ по футболу более 5 часов проверяют на допинг
Швеция может стать пятой страной, бойкотирующей ЧМ-2018 в России
СМИ: «Росгосстрах» уходит из футбола
Кокорин и Маммана вернутся в Петербург в апреле
Постоим за «Зенит»
СКА нарвался на интригу
Как Крестовский стал островом невезения
СКА против «бей-беги» из Ярославля
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Ничьи, что хуже поражения
Как баскетбольный «Зенит» бился за Карасева
Потерялся "Зенит"
Переигровка как «обозначение»
Как СКА преодолевает олимпийское похмелье
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Совы на передержке

Как менялся балет: объясняем на пальцах

кадр из видео

Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.