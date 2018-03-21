Манчини женится во второй раз

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини планирует жениться во второй раз. Об этом 21 марта сообщает итальянское интернет-издание fcinter1908.it.

Новой избранницей Манчини стала Сильвия Фортини — его помощница по правовым вопросам. Отмечается, что Сильвия уже ответила согласием на предложение руки и сердца главного тренера «Зенита» и в ближайшее время отправится в Россию.

Публикация от Family2foot2 (@family2foot2) 11 Окт 2016 в 11:55 PDT

В первый раз Манчини был женат на Федерике Морелли. От этого брака у Манчини есть дочь Камилла и два сына — Филиппо и Андреа.