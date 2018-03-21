Манчини женится во второй раз
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини планирует жениться во второй раз. Об этом 21 марта сообщает итальянское интернет-издание fcinter1908.it.
Новой избранницей Манчини стала Сильвия Фортини — его помощница по правовым вопросам. Отмечается, что Сильвия уже ответила согласием на предложение руки и сердца главного тренера «Зенита» и в ближайшее время отправится в Россию.
В первый раз Манчини был женат на Федерике Морелли. От этого брака у Манчини есть дочь Камилла и два сына — Филиппо и Андреа.