Суд отменил решение об освобождении совладельца «Юлмарта» из-под стражи

Петербургский городской суд отменил постановление Смольнинского районного суда, который отказался продлевать домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, сообщила 21 марта пресс-служба ретейлера.

Напомним, срок ранее действовавшего постановления о домашнем аресте истек 14 февраля. В ходатайстве следователь просил продлить меру пресечения на месяц для проведения неких следственных мероприятий, однако суд не поддержал требование. Но, поскольку подтвержденное апелляцией ходатайство предполагало домашний арест Костыгина до 14 марта, предприниматель остается на свободе.

Обжаловав решение в вышестоящей инстанции, следователь ходатайствовал о приобщении к делу справки о проведении ещё 30 октября 2017 года оперативных мероприятий по установлению места нахождения одного из свидетелей. Тот согласился, хотя апелляция не может принимать никаких новых доказательств, отмечает адвокат Дмитрия Костыгин Алексей Добрынин. По его словам, действия суда будут обжалованы.

По словам самого Дмитрия Костыгина, он предпринимает усилия по урегулированию корпоративного конфликта в компании и погашению задолженности перед Сбербанком. Действия суда предприниматель назвал «нелогичными».

Напомним, именно получение «Юлмартом» кредита на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Якобы он не собирался возвращать эти деньги и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет, «распорядился средствами по собственному усмотрению».