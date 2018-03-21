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Фонтанка.fi
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21.03.2018 17:55

Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщает, что в 2017 году правоохранительные органы получили почти 48 тысяч заявлений о подозрительных денежных операциях, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство из них поступили от игровых компаний и банков. 

Четыре финских банка обратились в полицию 5200 раз, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом такой рост обусловлен новым законодательством, которое обязует финансовые организации сообщать о подозрительных операциях. Бдительность банкиров позволила выявить 1200 нарушений. 

Большинство же заявлений (более 22 тысяч) в прошлом году поступило от игровых компаний, которым показались странными действия клиентов. 


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