Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщает, что в 2017 году правоохранительные органы получили почти 48 тысяч заявлений о подозрительных денежных операциях, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство из них поступили от игровых компаний и банков.

Четыре финских банка обратились в полицию 5200 раз, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом такой рост обусловлен новым законодательством, которое обязует финансовые организации сообщать о подозрительных операциях. Бдительность банкиров позволила выявить 1200 нарушений.

Большинство же заявлений (более 22 тысяч) в прошлом году поступило от игровых компаний, которым показались странными действия клиентов.