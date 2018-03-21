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21.03.2018 17:17

Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину

Пётр Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину, сообщает 21 марта сайт президента Украины.

Глава соседнего государства подписал указ с названием «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики». В администрации Порошенко отмечают, что подготовлен он на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года.

В соответствии с ним, кабинету министров Украины главой государства поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины.

"В частности, правительству поручено подготовить изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки", – сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Правительству Украины поручено утвердить план мероприятий на 2018 – 2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.


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В Петербурге обсудили вопросы трудовой миграции
2 марта состоялся круглый стол по вопросам трудовой миграции в рамках II Санкт-Петербургского Международного Форума Труда. Соорганизаторами круглого стола выступили СПбГУ и Единый центр документов.
ЗАО «Ленстройтрест»
20.03.2018 17:52
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Застройщик «Ленстройтрест» присоединился к благотворительной программе Ленинградского зоопарка «Опека». Программа объединяет всех неравнодушных к животным людей, ее цель - улучшения условий содержания животных и ведение научно-просветительной деятельности
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